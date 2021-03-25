Михаил Крутихин: Разогнав цены на газ, Газпром выстрелил себе в ногу

Мировые цены на газ бьют рекорды, впервые достигнув отметки 950 долларов за тысячу кубов. Эксперт по рынку нефти и газа Михаил Крутихин рассказал "Собеседнику", как долго это продлиться.

-Этот рост только выглядел, как одномоментный. На самом деле этой целый период, и в разные моменты этого периода были разные причины, - объясняет Михаил Крутихин. - Началось все с того, что повысился спрос на газ в Азии, и туда хлынули все потоки сжиженного природного газа, немного заголив европейский рынок, что вызвало некоторый дефицит и повышение цен. Дальше цены разогнал Газпром, который несколькими своими решениями вызвал небольшую панику на рынке, когда он отказался заполнять свои подземные хранилища в Европе, не стал принимать контракты для дополнительной прокачки газа через Украину и продавать газ на электронных торговых площадках в Европе, поставил на профилактику свой газопровод через Беларусь и Польшу. Это сразу комплекс решений, которые сильно подтолкнули цены вверх.

А дальше высокие цены, в основном, определялись деятельностью спекулянтов на финансовых рынках, где торгуются фьючерсные контракты, опционы, свопы и прочие бумажные финансовые инструменты.

В итоге Газпром выглядит одним из виновников чересчур высоких цен. В результате в Европе — на главном рынке российского газа — идет кампания по разоблачению Газпрома и принятию мер по сокращению зависимости от российского газа. В конечном счете это может очень плохо сказаться на российском экспорте газа. То есть когда Газпром своими действиями вызвал повышение цен, он фактически, как говорят ковбои, выстрелил себе в ногу. Второй вред, я думаю, будет заключаться в том, что в Европе сейчас, видя такие высокие цены на газ, стали использовать другие энергоносители — такие, как уголь, атомная энергия, стали еще быстрее развивать солнечную и ветровую энергетику. То есть, в итоге общее потребление газа может сокращаться даже быстрее, чем этого ожидали.

Пока цены высокие, доходы Газпрома и российского бюджета увеличатся, но это Пиррова победа, потому что о будущем Газпром как-то не подумал.

Уверяют, что у Европы по большому счет нет альтернативы. Но Польша прекрасно решила эту проблему — они сейчас достраивают газопровод через Норвегию, Данию. Многие увеличивают мощности по приему сжиженного природного газа. Повышается роль Турции как перевалочного пункта для каспийского газа из Азербайджана, придет иранский газ. Мы видим, что через Грецию, Хорватию пойдет больше сжиженного газа в Южную Европу. Так что на самом деле есть возможности снизить зависимость от Газпрома. Наглядный пример — Болгария, где 3 млрд кубометров газа в год потребляется примерно, раньше это почти полностью был Газпром, а сейчас на 1 млрд они заключили договоренности с Азербайджаном, у них достраивается газопровод из Греции, они вошли в долевое участие в новый терминал по приему сжиженного газа. Диверсификация продолжается во многих странах.

То есть, не исключено, что пик цен по газу мы уже увидели, и дальше может пойти некий откат.