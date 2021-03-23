В Совфеде заявили о готовящихся фейках про нарушения на выборах со стороны Запада

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов заявил, что связанные с США и другими странами структуры после выборов в России будут пытаться распространять заведомо ложные сведения о нарушениях во время голосования, передает ТАСС.

«У нас есть достоверные данные, что с 20 числа будет попытка различных структур, в том числе так называемого "Голоса", который признан в России иностранным агентом, распространять заведомо ложные сведения о якобы имевших место нарушениях на выборах. И распространять они это собираются в том числе при помощи зарубежных цифровых платформ», – сказал Климов.

По словам сенатора, подобные сведения будут распространяться через зарубежные ресурсы, в том числе через СМИ-«иноагенты».

«Пользуясь случаем я хотел бы заблаговременно, до того, как все это начнет распространяться, обратить внимание на то, что мы будем это рассматривать как очередную антироссийскую провокацию, основанную на заведомо ложных измышлениях», – добавил он.

Он также отметил, что в связи с этим комиссия продолжает мониторинг нарушений российского законодательства и попыток вмешательства в дела России.