Сказка накануне выборов
Путин и Нилов про обещания кандидатов: президент призвал их оправдать надежды, а депутат – карать коллег за пустые обещания
Обещания, которые невозможно выполнить, – классика любых выборов. Кандидаты в Госдуму опять громко заявляют о планах по улучшению жизни граждан. Избирателям обещают повышение зарплат, отмену пенсионной реформы, повышение пособий, увеличение льгот и многое другое.
16 сентября Владимир Путин в обращении к россиянам подчеркнул, что все заинтересованы в том, «чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России». Текст опубликован на сайте Кремля.
Уголовка за невыполнение предвыборных обещаний
Но выборы проходят, а обещания остаются. Понимает это не только электорат, но и сами кандидаты. Олег Нилов, заместитель лидера партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», ровно месяц назад внёс на рассмотрение в Государственную думу поправки к действующему Уголовному кодексу. В пояснительной записке парламентарий указал на то, что законопроект должен быть принят ещё до выборов. По его мнению, только под угрозой уголовной ответственности кандидаты перестанут раскидываться обещаниями, которые никогда не будут выполнены.
В самой поправке к законопроекту парламентарий настаивал на призыве к уголовной ответственности не только депутатов, а также все без исключения органы власти, где административные посты занимаются выборным методом. К обещаниям Олег Нилов предложил отнести все печатные издания, которые кандидат использовал в период своей предвыборной кампании, а также все, что размещено кандидатом в Интернете. В качестве карательных меры Нилов предложил ввести:
- штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей;
- исправительные работы до 1 года;
- лишение возможности занимать определённые должности до 3 лет.
Закон «О политическом мошенничестве»
Судьбу инициативы наказывать коллег за несбывшиеся обещания Sobesednik.ru выяснил у инициатора законопроекта о «пустых обещаниях» члена Комитета по транспорту и строительству Госдумы Олега Нилова.
– Закон мой внесён и передан правительству для составления отклика. Его обсуждают. Я даже ещё без закона [«Об обещаниях»] такие обязательства зафиксировал, опубликовал их. Практически каждому избирателю через листовки и газеты вручил их, где чётко зафиксировал самые важные, самые приоритетные – от отмены пенсионной реформы, от введения прогрессивного налога, от увеличения каких-то обязательных статей бюджета, которые ну нельзя не увеличивать в разы – здравоохранения, образования и культуры – это тоже поправки депутата, от него это зависит – он вносит эти поправки, голосует за них или нет.
– Пусть люди сами решают, популистские эти законы или народные. Разницы туту практически нет. Мало того, я взял обязательства, что если сам нарушу обещания, то я сложу мандат. Ведь главная цель моего закона заключена в создании возможности отставки, отзыва депутата за неисполнение публично выданных обязательств во время предвыборной кампании.
– Может. Но попробуйте выиграть, даже если у вас административный и прочий ресурс. Придётся что-то говорить. Ах, ты говоришь, пишешь, фиксируешь это – будь любезен за это нести ответственность. Вот это я предлагаю закрепить законодательно. Почему у нас за невыполнения какого-то постановления (о котором люди могут не знать, но оно есть) нет ответственности. Не выполнил, нарушил – ап – с тебя штраф, ап – пени, а за что-то ещё более серьёзное тебя могут лишь имущества и квартиры. В одну сторону работает договорная машина. Когда государству нужно, оно находит возможности всё прописать: контракты, договоры, ответственность. Но когда дело касается собственных обязательств депутатов, мэров, губернаторов – публичных политиков. Когда вы пользуетесь голосом избирателя заключается некий договор. Но почему только устный? Каждый из нас 19 сентября отдаст одну 145-милионную долю акций на всё, что есть в России: все богатства, ресурсы, возможности. Мы все акционеры. И вот перед нами выступают какие-то кандидаты, которые говорят «Я», «Я буду управлять» нашим АО «Российская Федерация» эффективно, я вам обещаю это, это и то». Почему мы это не фиксируем на бумаге? Рыночное государство. Капитализм. Хватит верить на слово, давайте фиксировать. И, во всяком случае, этот закон «о политическом мошенничестве» должен быть.
– Их много, конечно. Если не большинство. Народ же говорит «давайте, исполняйте Конституцию с достойной жизнью, работой, жизнью, бесплатным тем-то и тем». А депутат отвечают «Сейчас исполним! И нате вам пенсионную реформу, оброк, налог, платный проход, платный продых». Ну как же так?
Законопроект № 1233926-7
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания.
Будут ли приняты новые поправки к Уголовному кодексу, неизвестно. Сам законопроект подан на рассмотрение месяц назад – 16 августа 2021 года. Каких-либо комментариев от Госдумы пока не последовало. 17 августа 2021 он был направлен в Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы.
Голосование в парламент пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по – одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.