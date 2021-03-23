Сказка накануне выборов

– Может. Но попробуйте выиграть, даже если у вас административный и прочий ресурс. Придётся что-то говорить. Ах, ты говоришь, пишешь, фиксируешь это – будь любезен за это нести ответственность. Вот это я предлагаю закрепить законодательно. Почему у нас за невыполнения какого-то постановления (о котором люди могут не знать, но оно есть) нет ответственности. Не выполнил, нарушил – ап – с тебя штраф, ап – пени, а за что-то ещё более серьёзное тебя могут лишь имущества и квартиры. В одну сторону работает договорная машина. Когда государству нужно, оно находит возможности всё прописать: контракты, договоры, ответственность. Но когда дело касается собственных обязательств депутатов, мэров, губернаторов – публичных политиков. Когда вы пользуетесь голосом избирателя заключается некий договор. Но почему только устный? Каждый из нас 19 сентября отдаст одну 145-милионную долю акций на всё, что есть в России: все богатства, ресурсы, возможности. Мы все акционеры. И вот перед нами выступают какие-то кандидаты, которые говорят «Я», «Я буду управлять» нашим АО «Российская Федерация» эффективно, я вам обещаю это, это и то». Почему мы это не фиксируем на бумаге? Рыночное государство. Капитализм. Хватит верить на слово, давайте фиксировать. И, во всяком случае, этот закон «о политическом мошенничестве» должен быть.