Крупнейшее международное объединение журналистов-расследователей уходит из России

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), который является одним из самых крупных международных объедений независимых журналистов, пишущих о коррупции в России, заявил, что прекращает работать в РФ из-за систематического преследования Кремлем сотрудничающих с ним авторов и изданий.

К примеру, работавший с OCCRP расследовательский проект «Важные истории» был признан российскими властями «иностранным агентом», а его главный редактор и основатель Роман Анин получил статус СМИ-«иностранного агента» в личном качестве.

«Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы», — поясняет позицию организации её главный редактор Дрю Салливан. По его мнению, власти РФ будут продолжать «наказывать» граждан России за работу с OCCRP.

При этом прекращать писать о коррупции в России проект не собирается, однако тем журналистам, которые работают с ним внутри страны, было предложено либо прекратить сотрудничество, либо переехать из РФ, чтобы продолжить его без риска преследования.

«Российское правительство — крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать», — поясняет соучредитель OCCRP Пол Рад.

Отмечается, что те, кто отказался переезжать из России, получили от организации выходные пособия и содействие при поиске работы.