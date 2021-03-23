Трижды проголосовавшая Яэль Ильински: ЦИКу нужны красивые цифры

О каруселях и вбросах

– В этом году посольство России в Израиле призывает на выборы и передаёт мне привет по моей статье 142.2 часть 2 УК РФ*, – продолжает Ильински. – Нас пытаются убедить, что все бесполезно, но это не так. Даже несмотря на недопущение большинства независимых кандидатов, все равно именно мы решаем, каким будет следующий парламент, какие он будет принимать законы, по которым нам предстоит жить. Поэтому не стоит поддаваться на манипуляции, нужно обязательно проголосовать, лучше всего, с точки зрения прозрачности, в последний день.

– Как будете голосовать на выборах в Госдуму-2021 – ногами, или онлайн?

– Дистанционному голосованию доверия нет совершенно, – категорично считает Яэль. – Я не только проголосую 19 сентября, но и стану наблюдателем на одном из участков в Израиле. ЦИК РФ делает всё, чтобы выборы не были прозрачными, чтобы можно было безнаказанно фальсифицировать итоги голосования и об этом никто не узнал. Мы не можем сделать выборы честными целиком, но мы можем обеспечить их прозрачность на своих участках. Мы можем прийти на участки и предотвратить вбросы, остановить карусели, – полагает Ильински.

В Израиле голосование будет проходить в один день, 19 сентября, на 13 избирательных участках в городах: Кармиэль, Ноф-а-Галиль, Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион, Нетания, Тель-Авив, Арад, Беэр-Шева, Иерусалим, Эйлат, Хадера, Хайфа.

*В соответствии со статьёй 142.2 часть 2 УК РФ за участие в голосовании более двух раз ждёт наказание в виде штрафа от 100 000 до 300 000 рублей или в размере зарплаты осуждённого за год или двух лет/ принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок