Песков заверил, что Путин "абсолютно здоров". Как он будет голосовать, неясно
Путин позже расскажет, как будет голосовать, сидя на самоизоляции. Песков уверяет, что "президент абсолютно здоров"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция Владимира Путина обусловлена несколькими случаями заболевания коронавирусом людей из его окружения. Кто эти люди, пресс-атташе не уточнил.
Более того, Песков заверил журналистов, что «президент абсолютно здоров» (цитата по ТАСС). И, «безусловно», ему делали ПЦР-тест, чтобы проверить, не подхватил ли он сам коронавирус.
Представитель Кремля также заверил, что самоизоляция никак не повлияет на работу главы государства в дистанционном формате, хотя очно Путин некоторое время не будет посещать никакие мероприятия.
На вопрос о том, каким образом президент намерен принять участие в голосовании, Песков не ответил. «Когда президент примет решение, он сообщит», — сказал он.