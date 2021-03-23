Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:52

Песков заверил, что Путин "абсолютно здоров". Как он будет голосовать, неясно

Путин позже расскажет, как будет голосовать, сидя на самоизоляции. Песков уверяет, что "президент абсолютно здоров"

Фото: Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция Владимира Путина обусловлена несколькими случаями заболевания коронавирусом людей из его окружения. Кто эти люди, пресс-атташе не уточнил.

Более того, Песков заверил журналистов, что «президент абсолютно здоров» (цитата по ТАСС). И, «безусловно», ему делали ПЦР-тест, чтобы проверить, не подхватил ли он сам коронавирус.

Представитель Кремля также заверил, что самоизоляция никак не повлияет на работу главы государства в дистанционном формате, хотя очно Путин некоторое время не будет посещать никакие мероприятия.

На вопрос о том, каким образом президент намерен принять участие в голосовании, Песков не ответил. «Когда президент примет решение, он сообщит», — сказал он.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 19 часов назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Расследование 21 час назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 3 дня назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 3 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 4 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 4 дня назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Общество 2 минуты назад

Новые выплаты ветеранам - Правительство Москвы раздаст по 40 тысяч рублей

Политика 12 минут назад

Трижды проголосовавшая Яэль Ильински: ЦИКу нужны красивые цифры

Политика 22 минуты назад

The Insider нашел у Явлинского особняк на Рублевке за 55 млн рублей

Политика 1 час назад

"Этого не произойдет, пока я у власти": Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана

Политика 1 час назад

Приставы приходили в Google не за деньгами, а за "Умным голосованием" Навального

Политика 2 часа назад

Более 150 СМИ и НКО потребовали полной отмены закона об "иноагентах"

Общество 2 часа назад

"Счетоводы! Дали бы хотя бы протоколы-то!" Президент России увидел грубые нарушения

Общество 2 часа назад

Как не заразиться от чумного суслика

Общество 2 часа назад

Эксперт объяснил, можно ли встать на биржу труда без прописки

Происшествия 2 часа назад

Глава компании-дезинсектора отрицает вину в отравлении семьи арбузом из "Магнита"

Общество 2 часа назад

Владелец «Тольяттиазота» Махлай продолжает активно работать. Против России

Общество 3 часа назад

Около четверти желающих получать допобразование в России предпочитают онлайн-формат

Политика 4 часа назад

"Нашел повод не ехать в Душанбе": Политолог оценила самоизоляцию Путина

Общество 4 часа назад

Снова в бункер. Путин самоизолировался

Политика 4 часа назад

ЕСПЧ признал неправовым отказ в регистрации "экстремистской" партии Лимонова

Политика 4 часа назад

На что намекает Путин? Севрюков разобрал заявление президента про "уход на карантин"

Общество 4 часа назад

Волонтер ЛДПР взял агитацию партии и сдал её как макулатуру, чтоб подзаработать

Общество 5 часов назад

"Четвертая волна близко": Гращенков увидел скрытый смысл в заявлении Путина про "уход на карантин"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика