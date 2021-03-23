Песков заверил, что Путин "абсолютно здоров". Как он будет голосовать, неясно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция Владимира Путина обусловлена несколькими случаями заболевания коронавирусом людей из его окружения. Кто эти люди, пресс-атташе не уточнил.

Более того, Песков заверил журналистов, что «президент абсолютно здоров» (цитата по ТАСС). И, «безусловно», ему делали ПЦР-тест, чтобы проверить, не подхватил ли он сам коронавирус.

Представитель Кремля также заверил, что самоизоляция никак не повлияет на работу главы государства в дистанционном формате, хотя очно Путин некоторое время не будет посещать никакие мероприятия.

На вопрос о том, каким образом президент намерен принять участие в голосовании, Песков не ответил. «Когда президент примет решение, он сообщит», — сказал он.