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"Этого не произойдет, пока я у власти": Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана

Курц исключил возможность нового приема беженцев из Афганистана. Он пояснил, что интегрировать их слишком сложно

Фото: Global Look Press

Себастьян Курц

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что не пустит в страну более ни одного беженца из Афганистана. По предыдущему опыту попыток интеграции афганцев он сделал вывод, что это очень трудоемкий процесс, — это объясняется не только низким уровнем образования, но и культурными различиями.

«Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца. Этого не произойдет, пока я у власти», — отрезал Курц (цитата по La Stampa).

Он пояснил, что Австрия уже приняла 44 тысячи афганских беженцев и занимает второе место по их числу среди всех стран мира.

«Мы занимаем реалистичную позицию — интеграция афганцев очень трудна. Сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, в основном низким, и с расхождениями в фундаментальных ценностях», — заявил канцлер.

При этом, по словам Курца, страна выделяет из бюджета 20 миллионов евро для помощи беженцам из Афганистана и их защиты. 

Напомним, что крупный миграционный кризис захлестнул Европу после вывода американских войск из Афганистана и захвата власти в стране радикальной группировкой «Талибан», признанной террористической и запрещенной в России. 

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