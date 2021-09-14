"Этого не произойдет, пока я у власти": Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана
Курц исключил возможность нового приема беженцев из Афганистана. Он пояснил, что интегрировать их слишком сложно
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что не пустит в страну более ни одного беженца из Афганистана. По предыдущему опыту попыток интеграции афганцев он сделал вывод, что это очень трудоемкий процесс, — это объясняется не только низким уровнем образования, но и культурными различиями.
«Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца. Этого не произойдет, пока я у власти», — отрезал Курц (цитата по La Stampa).
Он пояснил, что Австрия уже приняла 44 тысячи афганских беженцев и занимает второе место по их числу среди всех стран мира.
«Мы занимаем реалистичную позицию — интеграция афганцев очень трудна. Сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, в основном низким, и с расхождениями в фундаментальных ценностях», — заявил канцлер.
При этом, по словам Курца, страна выделяет из бюджета 20 миллионов евро для помощи беженцам из Афганистана и их защиты.
Напомним, что крупный миграционный кризис захлестнул Европу после вывода американских войск из Афганистана и захвата власти в стране радикальной группировкой «Талибан», признанной террористической и запрещенной в России.