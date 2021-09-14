"Этого не произойдет, пока я у власти": Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что не пустит в страну более ни одного беженца из Афганистана. По предыдущему опыту попыток интеграции афганцев он сделал вывод, что это очень трудоемкий процесс, — это объясняется не только низким уровнем образования, но и культурными различиями.

«Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца. Этого не произойдет, пока я у власти», — отрезал Курц (цитата по La Stampa).

Он пояснил, что Австрия уже приняла 44 тысячи афганских беженцев и занимает второе место по их числу среди всех стран мира.

«Мы занимаем реалистичную позицию — интеграция афганцев очень трудна. Сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, в основном низким, и с расхождениями в фундаментальных ценностях», — заявил канцлер.

При этом, по словам Курца, страна выделяет из бюджета 20 миллионов евро для помощи беженцам из Афганистана и их защиты.

Напомним, что крупный миграционный кризис захлестнул Европу после вывода американских войск из Афганистана и захвата власти в стране радикальной группировкой «Талибан», признанной террористической и запрещенной в России.