В полку Бирисов Вишневских прибыло. Теперь депутата пытаются оболгать в соцсетях

Депутат петербургского Засобрания Борис Лазаревич Вишневский, который на предстоящих выборах переизбирается в парламент Санкт-Петербурга и баллотируется в Госдуму, сообщил о фейковой предвыборной кампании в социальных сетях, которую неизвестные ведут от его имени и даже лица.

В Instagram появилась рекламная запись, где настоящий Вишневский на фоне логотипа партии «Яблоко» якобы призывает отметить налоги для еврейского населения. Сам Вишневский подобных предложений никогда не выдвигал, а его коллеги по партии уже обратились к уполномоченному по правам человека и в прокуратуру, усмотрев в этом «разжигание антисемитизма».

«Горе-технологи власти, борющиеся со мной, никак не унимаются, — сетует настоящий Вишневский в своем Telegram-канале. — Никогда не скрывал своей национальности — она, как и любая другая, не повод для гордости или стыда. Но, видимо, совсем уже не к чему придраться, если решили опуститься до такого».

Всех, кто наткнется в Сети на мошеннические рекламные записи с таким содержанием, Вишневский призывает отнестись к этому «с отвращением».

Напомним, что ранее у Бориса Лазаревича Вишневского появились два двойника — другие кандидаты по его округу также сменили фамилии и имена на «Борис Вишневский», однако оставили старые отчества. Также они подали такие фотографии с бородами, напоминающими бороду Вишневского.