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Михаил Крутихин: Экономическое значение "Северного потока-2" нулевое

Достройка газопровода в Европу преподносится как победа. Так ли это на самом деле, "Собеседник" выяснил у аналитика по нефтегазовому рынку Михаила Крутихина

Фото: Facebook

- Михаил Иванович, газовиков и власти можно поздравить?

- Эта история преподносится как торжество над американскими санкциями. Показать, что санкции не действуют, что мы на них наплевали и сделали все, как хотели. Но экономическое значение этого проекта — нулевое. Когда говорят, что он должен повысить продажи российского газа в Европе — это глупость, потому что смена одного маршрута на другой или строительство нового маршрута никак не увеличат спрос в Европе на российский газ. Спрос останется таким же, как он был. Просто газ, возможно, частично пойдет по другому пути.

- Возможны еще проблемы с сертификацией проекта?

- Пока проект не получил сертификацию. Для того, чтобы разрешить ему работать, нужно доказать, что оператор проекта никак не связан с владельцем газа, который будет поставляться, а это доказать невозможно, потому что оператор проекта — компания, зарегистрированная в Швейцарии, на 100 процентов принадлежит Газпрому. Европейский сертификат для работы этому проекту не выдадут, так как это нарушение антимонопольных правил ЕС.

- Германия подыграла России в продвижении «Северного потока-2»?

- Немцы рассчитывали, что этот проект позволит стать их стране распределительной точкой российского газа на большой территории Европы. Кроме того, мы знаем, что в Германии действует такой фактор, как «шредеризация», это когда коррумпированные немецкие политики находятся на содержании у режима и Газпрома. Это тоже сработало. И еще фактор — Германия показывает, что она действует независимо от США — это психологический фактор немецкого руководства.

- Какие тогда реальные цели у этой «стройки века»?

- До Северного потока пропускная способность газопроводов, которые шли в Европу, была в 1,5 -2 раза больше, чем требовалось Европе из России. Строить еще один газопровод в этих условиях могло объясняться только двумя причинами. Первая — наказать Украину, лишив ее транзита, вторая — деньги Газпрома и его инвестиционных программ перевести в деньги подрядчиков, которые строили новый газовый коридор от Ямала до Балтийского моря — это, так сказать, шкурный мотив. Ну была еще политическая цель - помочь расколу Европы, из-за которого теперь солидарных санкций в отношении России не будет.

Рубрика: Политика

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