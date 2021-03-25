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В МИД РФ опасаются превращения Афганистана в "безопасную гавань" для террористов

Если "пустить на самотек" ситуацию в Афганистане, в Центральной Азии может образоваться террористическое подполье

Фото: Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что существует вероятность усиления террористической угрозы в Средней Азии, если Афганистан станет местом, где террористы смогут пребывать в безопасности. Он опасается, что не столько «Талибан»*, сколько другие радикальные группировки в регионе смогут договориться при неучастии внешнего мира.

«Я опасаюсь прежде всего того, что там [в Афганистане] может образоваться safe haven [с англ. — безопасная гавань или укрытие] для террористов и экстремистов безотносительно "Талибана". И может произойти консолидация этого террористического подполья или полуподполья, уже включая и территорию центральноазиатских государств», — пояснил в комментарии ТАСС российский дипломат.

Кроме того, Рябков предполагает, что соседние страны, не говоря уже об остальных, могут «пустить на самотек» эту ситуацию, отказавшись от дипломатических контактов с представителями разных сил в Афганистане. 

*«Талибан» признана террористической организацией и запрещён в России.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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