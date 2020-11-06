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Вчера, в 23:34

"Суд сработал в одной команде с жуликами-единороссами": разъярённый коммунист написал пост отчаяния после снятия с выборов

В столичном районе Щукино по суду лишили возможности избраться двух кандидатов от "Яблока" и КПРФ

Фото: соцсети

В Москве в последний возможный по закону день с муниципальных выборов сняли молодого представителя компартии Александра Лыскова (на фото). Под него, по его утверждениям, копнула спойлерская партия. Кандидат рассказал, что интересы истца-спойлера от «альтернативных коммунистов» защищали юристы исполнительной власти.

«Суть претензий, изложенных в иске, - в том, что я якобы незаконно оплачивал своих агитаторов. Что конечно же не соответствует действительности, но суду особенно не интересно, - написал Лысков в соцсетях.

- Интересы технического спойлера-истца, совершенно не прикрываясь обслуживала и представляла команда юристов от исполнительной власти. Более того, сволочи завербовали сразу нескольких предателей из числа людей, стоявших на кубах нашего кандидата в Государственную Думу - Андрея Гребенника, которые дали заведомо ложные показания, что агитировали не за Гребенника, а за меня лично, и получали за это деньги. 

Рассмотрев дело в течение дня и не восприняв никакие наши возражения, суд сработал в одной команде с жуликами-единороссами и принял решение снять меня с выборов. 

Я считаю это решение незаконным и буду подавать апелляцию. За моим снятием стоит страх властей перед оппозицией и желание протащить единороссов в районный совет любой незаконной ценой. 

Поэтому я даю слово, что сделаю все, что в моих силах, чтобы, несмотря на это решение, в Совет Депутатов не прошел ни один представитель ЕР-овской сволочи, и оставшуюся неделю избирательной кампании полностью посвящу помощи оставшимся в списках независимым кандидатам».

Ранее в районе Щукино был снят кандидат от партии «Яблоко» Сергей Менжерицкий. Иск на яблочника также подала «техническая» партия, выступающая под вывеской «Коммунисты России». Менжерицкий оказался виноват в том, что якобы неправильно заполнил сведения о своём месте работы.

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