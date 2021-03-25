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Суд отказался снять с Шестуна статус "склонного к побегу"

То что политик после ряда голодовок с трудом передвигается, суд не волнует

Фото: Facebook

В Бежецком межрайонном суде Тверской области прошло третье по счету заседание по иску экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к исправительной колонии (ИК) №6 и УФСИН по Тверской области. Политик требует снять с его дела так называемую «красную полосу» - статус «склонный к побегу».

На предыдущем заседании шесть свидетелей, которые ранее заявили, что Шестун, по их мнению, намерен сбежать из колонии, не вышли на видеоконференцсвязь. Но прислали заявления, что показания в суде давать не намерены, так как опасаются за свои жизни и здоровье.

В связи с этим адвокат Шестуна Алексей Барановский потребовал в суде предоставить им государственную защиту, а также перевести их в безопасное место до окончания слушаний. Суд отклонил оба ходатайства, а затем отказался допрашивать сотрудников ИК-6, которые писали доносы о склонности Шестуна к побегу, потом отказал еще в нескольких ходатайствах.

Далее последовал просмотр зависей с видеорегистраторов сотрудников колонии. Как рассказал Алексей Барановский, качество было отвратительным, записи оказались неполными, но начальник ИК-6 Мотин письменно уведомил суд, что других видео у него нет. Однако, по словам адвоката, известно, что прокурор ранее изучал полноценное видео - это зафиксировано в материалах дела. Но до суда оно почему-то не дошло. А на видео заседания комиссии о постановке Шестуна на профучет все участники оказались в медицинских масках и распознать, кто есть кто, было затруднительно.

На принятие решения об отказе Шестуну во всех его требованиях у судьи ушло около получаса. Алексей Барановский намерен его обжаловать.

– Мы доказали что постановка Шестуна на профилактический учет была проведена с нарушением процедуры, а его водворение в ШИЗО и продление его нахождения там было оформлено абсолютно по надуманным обстоятельствам, - заявил он. - Если бы речь шла, не об Александре Шестуне, а о любом другом заключенном Бежецкой колонии, результат мог быть совсем другим. Вероятно, что решение и по приговору, и по сегодняшнему решению принималось совсем в других кабинетах.

Теги: #Шестун

Рубрика: Политика

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