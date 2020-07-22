Президент Украины Зеленский допустил вероятность полноценной войны с Россией
Украинский лидер считает, что после этого соседства России, Украины и Белоруссии не существовало бы
Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность войны с Россией, но отметил, что это было бы ошибкой. Об этом он сообщил в ходе форума YES Brainstorming, передает ТАСС.
«Считаю, может быть», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности полноценной войны с Россией.
Он также добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий и после этого о соседстве России, Украины и Белоруссии говорить будет нельзя.