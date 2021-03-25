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"По-моему, они перепутали цифры "за" и "против"

В сети с недоверием отнеслись к опросу, согласно которому работу Путина положительно оценили 57% респондентов

Фото: Global Look Press

Работу Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян, отрицательно - 25%, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

«На вопрос "Считаете ли вы, что президент Владимир Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?", большинство опрошенных (57%) дали оценку «скорее хорошо», 25% ответили «скорее плохо», ещё 18% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ФОМ.

О доверии президенту заявили 56% опрошенных, о недоверии - 32%, ещё 12% затруднились ответить.

У респондентов также спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье. Среди парламентских партий лидирует «Единая Россия» – 29%, затем следует КПРФ (14%), ЛДПР (11%) и «Справедливая Россия – За правду» (5%). За любую другую партию свои голоса готовы отдать 11% опрошенных, 10% респондентов не пошли бы на выборы, а 1% испортили бы бюллетень. Затруднились ответить на этот вопрос 19%.

В соцсетях, впрочем, этим опросам особо не поверили.

«Давно нет доверия к опросам от этого фонда», - подчеркнул читатель.

«Я предлагаю посмотреть как изменилась наша жизнь с 2018 года, когда были последние выборы и сравнить, что он обещал, и что сделал за это время. Как за это время упал рубль и выросли цены. О каких 57 % может идти речь?» - не понимает пенсионер.

«По-моему, они перепутали цифры «за» и «против», - считает россиянин.

«Откуда взялись 57 % доверия? Я вижу после статьи 87 лайков «за» и 310 – «против». Итог: 22% - доверяют, 78% - нет», - расписал москвич.

«Нет никакого доверия. Хватит врать!» - призывает уралец.

«Самое интересное, что чем ближе выборы, тем популярнее партия, которую вся страна ненавидит», - пишет сибиряк.

«Положительно? Ну да, только проверочное слово, наверное, не «хорошо», а «класть», - предполагает дальневосточник.

«Не верю!» - в духе Станиславского высказался читатель.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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