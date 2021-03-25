Телеведущий и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Попов, комментируя блокировку своего аккаунта в Twitter, заявил, что соцсеть вмешивается в российские выборы и должна понести за это ответственность. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Американский Твиттер, вернее его политактив, выдумал причину для блокировки. Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Твиттер, не смешите москвичей! Тоже мне – русского Трампа нашли. Так и напишите – не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России. Однако же моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания – не вашего ума дело. Мы с москвичами сами разберёмся, как нам жить! А с вами, Твиттер и ко, всё и всем давно понятно», – отметил Попов и добавил, что социальная сеть должна понести за свои действия ответственность.

Как говорится в сообщении Twitter о причинах блокировки страницы, скриншот публикует сам телеведущий, блокировка произошла из-за нарушения правил публикации частной информации.

«Вы не можете публиковать личную информацию других людей без их явного разрешения», – указано в причинах блокировки.