Сангаджи Тарбаев, партия "Новые люди": компании, принимающие на работу выпускников вузов, нужно поощрять
Телепродюсер и общественный деятель считает, что налоговые льготы могут стать мотивацией для работодателей
– У партии «Новые люди» есть отличная инициатива – ввести налоговые льготы в обмен на трудоустройство выпускников. Нужно поощрять компании, которые берут на работу молодых людей сразу после окончания техникума и вуза. В первую очередь – по специальности. А то получается, что государство тратит деньги на обучение студента, а после выпуска он не может найти работу по специальности, которую изучал несколько лет, – заявил на встрече со студентами «Синергии» телепродюсер и общественный деятель, кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев.
Он признался, что сам после вуза не мог найти работу по специальности, хотя хотел представлять страну на международной арене. И эта проблема носит системный характер. По данным ВЦИОМ, почти каждый второй россиянин работает не по своей специальности. Продолжая разговор о выборе дела жизни, Сангаджи получил вопрос, почему решил пойти в Госдуму.
– Политика – это возможность высказывать своё мнение, спорить, доводить до сведения исполнительной власти и людей на улицах свою позицию и свои инициативы. В моём понимании суть политики – постоянно расширять общественное пространство, чтобы добиваться улучшений, – отметил Сангаджи.
Он призвал студентов «Синергии» принять участие в голосовании, опираясь на собственные принципы и опыт.
– Примите это решение, не слушая никого. Я сам так живу и стараюсь никогда не поступаться своими принципами. Помните, что депутатов мы избираем сами, и поэтому они должны зависеть от мнения народа, а не своих начальников, – подчеркнул кандидат в депутаты от Новых людей.
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Рубрика: Политика