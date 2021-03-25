Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «КП» сделал заявление о том, что объединение в один регион Москвы и Подмосковья повлечет за собой усложнение управления полученной в результате территорией.

«Система госуправления Москвы и Подмосковья очень сложная. У Москвы и так хватает своих проблем и задач – скорее, это будет попытка объять необъятное. В результате все это может усложнить систему управления всем регионом. По моему мнению, сегодня этого делать не стоит», – отметил столичный градоначальник.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, комментируя заявление мэра Москвы, отметил, что ожидать другого от Сергея Семеновича на данный момент не стоит. Со стратегической точки зрения, по мнению депутата, как раз и требовалось не согласиться с предложением.

«Иного мнения от Собянина про возможное объединение Москвы и Подмосковья и не ожидалось. Он спит и видит себя на месте (по нисходящей) Путина, Мишустина или, в крайнем случае, главой объединенного Московского региона.

Его полномочия мэра заканчиваются в 2023 году.

Как аппаратчик, он понимает, что пока единственный вариант получения им контроля над ещё большими финансовыми потоками – это избрание на главу нового, объединенного субъекта Федерации – губернатора Московского региона.

Учитывая неясность ситуации с созданием агломераций, в частности, перспектив слияния Москвы и области, Собянин заранее открещивается от этого варианта, чтобы не обнаружить свою заинтересованность.

Потому что всегда выгоднее принять предложение, немного поломавшись, чем столкнуться с тем, что твоё желание не удалось осуществить», – пишет Лысаков в своем авторском телеграм-канале.