Юрий Дмитриев, партия "Новые люди": Каждый москвич может сегодня определить экономический курс страны

Валерий Фёдоров рассказал о деталях проведения опроса, изменениях в списке лидеров, новых тенденциях роста. Так по данным ВЦИОМ, «Новые люди» – единственная непарламентская партия, у которой растёт поддержка на протяжении всей кампании. Если в июне партию поддерживали 1,2% опрошенных, то по состоянию на 6 сентября – уже 3,8%. А среди тех, кто точно собирается прийти на участки, рейтинг ещё выше: 4,2%, и он растёт каждый день.

Настоящим прорывом для партии стала её узнаваемость. Только с начала лета она выросла в семь раз: с 2% до 14% «без подсказки». Так называемую известность «с подсказкой», когда опрашиваемый видит список партий, выросла с 17% до 38%.

«Мы видим, что 19-20% избирателей ещё не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране», – отметил Алексей Нечаев.

Если делать деление по регионам, то самая высокая поддержка среди регионов России у партии «Новые люди» в Рязанской области. Здесь рейтинг составляет 8,7%, и 10,3% от числа активных избирателей. Мощная аудитория у Новых людей в Южном и Центральном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке. Партия особенно популярна в городах от 100 до 500 тысяч человек и в малых городах, где живут менее 100 тысяч человек. Больше всего сторонников в возрасте от 18 до 37 лет.