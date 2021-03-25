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Еще 30 записей появилось в санкционном списке Украины в связи с Крымским мостом

В течение пяти лет организации и физлица не смогут распоряжаться имуществом на территории Украины

Фото: Global Look Press

Пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины сообщила о внесении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к строительству Крымского моста.

В ближайшее время этот список рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает ТАСС.

Санкции в случае принятия будут актуальны на протяжении пяти лет. Всем участникам списка запретят въезд в Украину и распоряжение  имуществом на территории страны.

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