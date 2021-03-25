Верховная рада рассмотрит предложение попросить ООН признать ФСБ и ГРУ террористами

Три депутата Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» и ещё два народных избранника из блока «За будущее» внесли на рассмотрение национального парламента предложение об обращении в Организацию объединенных наций (ООН) с требованием признать Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное управление Генерального штаба ВС РФ (известно как ГРУ) террористическими организациями.

О внесении инициативы депутатов в Верховную раду сообщает ТАСС со ссылкой на сайт парламента Украины.

Агентство пишет, что в документе отсутствует текст, а есть лишь название. При этом сообщается, что предложение было зарегистрировано и сейчас находится на рассмотрении у руководства парламента.

Напомним, что ранее Российская Федерация подала на Украину в Европейский суд по правам человека, обвинив в массе преступлений, в частности, связанных с последствиями включения Крыма в состав России и с конфликтом на Донбассе.