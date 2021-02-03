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В центре Москвы тайно готовят предвыборный митинг. Участникам будут платить

Последние недели перед голосованием – время таинственных объявлений на сайте “Массовки”

Накануне на знаменитом форуме для набора массовки появилась объявление о сборе на митинг в самом центре Москвы. 

По информации из сообщения, мероприятие состоится утром в понедельник, 13 сентября, возле станции метро Белорусская. 

Объявление было создано пользователем по имени Елена Коновалова, которая обычно набирает людей для съемок в телешоу на Первом канале.

Фото: massovki.net

В сообщении подчеркивается, что на митинг ждут даже детей от семи лет (напомним, что 1-го сентября у школьников начались занятия). Участникам будут раздавать по 500 рублей. В личной переписке организаторы подтверждают, что митинг будет связан с выборами в Госдуму. Однако на вопрос, какая партия приглашает людей выйти на улицу, не отвечают. На сайтах главных думских партий новостей о сборе 13 сентября найти не удалось.

Организаторы подчеркивают, что митинг согласован.

Напомним, в столице действует санитарный запрет на проведение массовых мероприятий. В конце августа власти Москвы запретили проводить митинг в поддержку СМИ-иноагентов «в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса». 

Ранее из-за нарушения ковидного запрета на участников зимних митингов в поддержку Навального завели уголовные дела.

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