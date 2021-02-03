В центре Москвы тайно готовят предвыборный митинг. Участникам будут платить

Накануне на знаменитом форуме для набора массовки появилась объявление о сборе на митинг в самом центре Москвы.

По информации из сообщения, мероприятие состоится утром в понедельник, 13 сентября, возле станции метро Белорусская.

Объявление было создано пользователем по имени Елена Коновалова, которая обычно набирает людей для съемок в телешоу на Первом канале.