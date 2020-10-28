"Посадил бы пару десятков сосенок на местах пожарищ": в сети советуют, что делать Путину и Шойгу в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу. Ранее глава государства принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, после чего посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома «Восточный» и встретился губернатором Василием Орловым.

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Путин вернется в Москву уже в среду после полудня.

В соцсетях после этой информации нашлось немало места для юмора.

«Пню, на который случайно присел Путин в тайге, присвоено внеочередное воинское звание капитана», - вспомнил старый анекдот читатель.

«Китайцы, стоя на пеньках, изображали вырубленные сосны и кедры тайги. А если серьезно, посадил бы пару десятков сосенок на местах пожарищ», - предложил россиянин.

«Там переносной пятизвёздочный отель, а за каждым комаром свой солдат бегает?» - уточнил москвич.

«А камеры, то камеры по всей тайге понаставили? За которыми два батальона ФСО наблюдают?» - звучит еще один риторический вопрос.

«Наверное, это место в тайге на десятки километров оцеплено отрядами охраны с военной техникой. И это единственное место без прослушек», - предположил пенсионер.

«Как отдыхать с другом, так, пожалуйста, снимайте. Как сделать важнейший для страны и мира укол на камеру - я стесняюсь. Ну, актер!» - вспоминает напоследок недавнюю историю доктор.