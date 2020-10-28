Сегодня, в 17:11

"Посадил бы пару десятков сосенок на местах пожарищ": в сети советуют, что делать Путину и Шойгу в тайге

Россияне вдоволь нашутились над отдыхом президента

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу. Ранее глава государства принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, после чего посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома «Восточный» и встретился губернатором Василием Орловым.

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Путин вернется в Москву уже в среду после полудня.

В соцсетях после этой информации нашлось немало места для юмора.

«Пню, на который случайно присел Путин в тайге, присвоено внеочередное воинское звание капитана», - вспомнил старый анекдот читатель.

«Китайцы, стоя на пеньках, изображали вырубленные сосны и кедры тайги. А если серьезно, посадил бы пару десятков сосенок на местах пожарищ», - предложил россиянин.

«Там переносной пятизвёздочный отель, а за каждым комаром свой солдат бегает?» - уточнил москвич.

«А камеры, то камеры по всей тайге понаставили? За которыми два батальона ФСО наблюдают?» - звучит еще один риторический вопрос.

«Наверное, это место в тайге на десятки километров оцеплено отрядами охраны с военной техникой. И это единственное место без прослушек», - предположил пенсионер.

«Как отдыхать с другом, так, пожалуйста, снимайте. Как сделать важнейший для страны и мира укол на камеру - я стесняюсь. Ну, актер!» - вспоминает напоследок недавнюю историю доктор.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 19 часов назад

Сергей Никитин: Если наша власть лжет, то я против нее

Расследование 1 день назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 6 дней назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Политика 5 минут назад

Марину Литвинович пытаются снять с выборов

Общество 1 час назад

Стерлигова ищут приставы. Крестьянин крупно задолжал за землю

Общество 1 час назад

"Ждем четвертую волну с 20 сентября": в сети отреагировали на слова Проценко о новой волне ковида

Общество 1 час назад

В Москве задержали женщину, купившую сертификат о вакцинации за ₽21 тысячу

Политика 1 час назад

Александр Гольц: у Японии нет чувства вины перед Россией за Вторую Мировую войну

Политика 2 часа назад

Верховная рада рассмотрит предложение попросить ООН признать ФСБ и ГРУ террористами

Общество 2 часа назад

Рецепты качественной стирки. Аспирин для отбеливания, кофе для восстановления темных цветов

Политика 2 часа назад

Битва клонов: избирком отказался удовлетворить жалобы депутата Вишневского на его "двойников"

Расследование 2 часа назад

Сосед Сергея Кириенко по Рублевке продает свой участок за 1,5 млрд рублей

Происшествия 2 часа назад

"Убийством по неосторожности не отделается": адвокат дал прогноз по делу самарца, убившего педофила

Политика 2 часа назад

"Теперь я эмигрант": Основатель "Команды 29" адвокат Иван Павлов уехал из России

Общество 3 часа назад

Стендапер Идрак Мирзализаде потребовал отменить решение МВД о запрете ему въезжать в РФ

Общество 3 часа назад

Почти половина российских родителей не доверяет качеству обучения иностранным языкам в школах

Общество 3 часа назад

Памятник Лановому, Этушу и Яковлеву установят возле театра имени Вахтангова в Москве

Общество 4 часа назад

В правительстве уверяют, что продавать "Пушкинские карты" бесполезно

Общество 4 часа назад

В День города проезд по МЦК будет бесплатным

Политика 5 часов назад

Депутаты от "Яблока", избравшись, откажутся от всех привилегий и части зарплаты

Общество 5 часов назад

Роспотребнадзор запретил в школьных столовых макароны, колбасу и блины

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика