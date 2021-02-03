Один из ближайших соратников политика Алексея Навального Иван Жданов призывает сторонников оппозиционера отказаться от поисковой системы «Яндекс» и начать использовать вместо неё Google. Это, по его словам, обусловлено нежеланием руководства компании противодействовать требованиям властей о блокировке ресурсов команды Навального, последним из которых стал сайт «Умного голосования».

«Яндекс — это IT-компания, которой действительно можно было гордиться. Которая действительно могла бы конкурировать даже на мировом уровне за лидерство по охватам и удобству. Но теперь это исключено», — уверен Жданов.

Он традиционно упрекает технологическую кампанию в цензурировании новостей в сервисе «Яндекс.Новости», а также в «прямом удалении политического контента». В обоих случаях политик, будучи уверенным, что «их просто принудительно заставили», не ставит в вину «Яндексу» сами инициативы по замалчиванию позиции политических оппонентов власти, однако упрекает компанию в нежелании бороться с этими процессами: «Можно ли было с этим бороться? Можно конечно», — считает он.

Г-н Жданов полагает, что использование поисковой системы, которая является инструментом власти в политической борьбе, является пособничеством режиму. Он также настаивает, что нельзя закрывать глаза на подобные дефекты в программном продукте:

«Не может быть поисковик нормальным, если он искажает поисковую выдачу хоть и в какой-то очень узкой, но крайне важной сфере. Значит, что этот поисковик сломан. А когда ты делаешь сломанный поисковик, то ты уже помогаешь системе».

В качестве выхода из сложившейся ситуации соратник Навального призывает своих сторонников перейти к использованию поисковой системы от Google, главного конкурента «Яндекса», а также рассказывать знакомым, что «Яндекс» не позволяет россиянам найти ссылки на сайт «Умного голосования».