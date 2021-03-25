Александр Гольц: у Японии нет чувства вины перед Россией за Вторую Мировую войну

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Япония готова обсуждать вопросы совместной с Россией деятельности на Курилах и работать над благоприятным климатом для подписания мирного договора между странами.

Этот договор так и не подписан с 1951 года из-за спора о принадлежности южных островов Курильской гряды. И вот Япония вроде бы заявляет о готовности сделать некие шаги навстречу России в этом направлении.

А в прошлом месяце ФСБ сообщило о рассекречивании документов, касающихся военных преступлений Японии во Второй Мировой войне (речь идёт о разработке бактериологического оружия и сопутствовавших ей крайне жестоких опытах над людьми в японских лабораториях, в том числе над гражданами Советского Союза).

Насколько серьёзны заявление японского МИДа и предшествовавшее ему рассекречивание документов, Sobesednik.ru обсудил с военным экспертом Александром Гольцем.

- Как влияет на ход взаимодействия Японии и России по вопросу Курильских островов недавно рассекреченная ФСБ информация об испытаниях японцами биологического оружия на гражданах СССР в конце Второй Мировой войны?

- Существует некая информация, касающаяся Второй Мировой войны, которую российские соответствующие органы время от времени рассекречивают. Никаких откровений в этой информации нет. Речь идёт, по большей части, о материалах "Хабаровского процесса". Конечно же, судили военных преступников, которые совершили страшные преступления против человечества. Вопросов нет.

Но когда мы вспоминаем об этом 70 лет спустя без особого повода, это создаёт впечатление, что Россия решила обеспечить себе ещё один аргумент в этой бессмысленной и бесконечной тяжбе за Южные Курилы.

- Курилы для нашей власти - это просто геополитический фетиш, или здесь действительно есть экономические, стратегические интересы?

- При желании можно найти и экономические интересы. За полвека, что идёт эта тяжба, стороны отточили аргументы до зеркального блеска. И вам любой государственный пропагандист бодро расскажет о том, что там гигантские природные ресурсы, улов рыбы - а военные скажут вам, что эти острова, в случае размещения там японских сил, будут контролировать выход наших подводных лодок в открытый Тихий океан, и т. д. Этих аргументов бесконечное множество.

Однако более-менее очевидно, что нормализация отношений с Японией перекрыла бы все минусы, которые происходят от неурегулированности этого спора. Эту страницу японско-советской истории поднимают, чтобы иметь новые аргументы в споре вокруг Курильских островов. Если до принятия российской конституции в новой её редакции ещё были какие-то шансы урегулирования этого вопроса, то теперь более-менее понятно, что никакого урегулирования не будет вовсе. Это невозможно.

При продолжении спора единственная разумная стратегия российской стороны - это "валять ваньку", придумывая всё новые и новые аргументы. У нас есть целый комплекс требований к Японии по отказу от союзнических отношений с США. Никаких бактериологических исследований с целью уничтожения возможного противника в Японии не ведётся, в это можно быть уверенным. Япония - одно из самых миролюбивых государства. Её силы самообороны даже трудно назвать вооружёнными силами, столько ограничений на них висит.

- Сейчас путь Японии напоминает путь Германии, которая полностью переосмыслила своё прошлое и не даёт никаких оснований в этом сомневаться?

- Абсолютно так. И японцы, я думаю, зашли гораздо дальше на этом пути.

- Не потому ли у нас такие хорошие отношения с Германией, что нацистское прошлое до сих пор делает её зависимой в отношениях с Россией? И не повторяется ли эта же история с Японией?

- Над Германией, безусловно, тяготеет комплекс вины. Германия совершила чудовищные злодеяния в отношении России. Меркель в ходе своего последнего визита в Россию в качестве лидера германского государства, первым делом пошла на могилу Неизвестного солдата.

У Японии таких комплексов нет. При том, что они отвергают японский милитаризм, не пытаются оправдать преступления Японии по отношению к Китаю - в Японии существует точка зрения, что Советский Союз поступил вероломно, объявив войну. Я не знаю всю систему аргументации с обоих сторон. Но вины перед Россией Япония не испытывает.

- Всё-таки, несмотря на сегодняшнее заявление главы японского МИД, Япония не собирается признавать Курилы российскими?

- Нет. Окончательное решение вопроса о южных островах Курильской гряды на данный момент принципиально невозможно.

- То, что мирный договор между Японией и Россией до сих пор не подписан, имеет какое-то принципиальное значение?

- Это скорее символ. Две страны благополучно существуют полвека без этого мирного договора. Конечно, можно желать нормальных взаимоотношений, широкого экономического сотрудничества между Россией и Японией. Но сказать, что отсутствие мирного договора - это единственное препятствие, которое мешает развитию этих взаимоотношений, было бы неправдой.