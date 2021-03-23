5 сентября партия «Новые люди» провела в Москве Всероссийский форум наблюдателей. В нём приняли участие более 200 сторонников партии, по видеосвязи к нему присоединились представители более чем половины регионов страны.

– Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьёзным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов, – открыла форум сторонница партии и телеведущая Елена Летучая.