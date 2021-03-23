Ярослав Самылин, "Новые люди": заявления о том, что на выборах все предопределено, обман
В Москве прошёл Всероссийский форум наблюдателей
5 сентября партия «Новые люди» провела в Москве Всероссийский форум наблюдателей. В нём приняли участие более 200 сторонников партии, по видеосвязи к нему присоединились представители более чем половины регионов страны.
– Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьёзным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов, – открыла форум сторонница партии и телеведущая Елена Летучая.
В ДК «Рассвет» был воссоздан интерьер избирательного участка с урнами и работой избирательной комиссии. Наблюдатели в режиме реального времени могли увидеть ход голосования. В рамках тренинга они отмечали нарушения и учились их правильно фиксировать. Также наблюдатели могли задать вопросы экспертам – юристам и политологам.
– Если партия не выставляет наблюдателей, значит ей не важна честность избирательного процесса. Нам важна работа, проделанная за эти полтора года. Новые люди намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов. Когда вам говорят, что выиграть нельзя, что все предопределено, и власть никогда не отдаст победу новой политической силе – знайте, вас просто обманывают, – подчеркнул лидер московского отделения партии «Новые люди» Ярослав Самылин.
Он отметил важность обучения даже для наблюдателей с опытом работы. Ведь избирательное законодательство регулярно меняется, а каждый наблюдатель должен понимать свои права и обязанности. Ярослав призвал всех сторонников партии принять участие в выборах и наблюдении за ходом голосования. Зарегистрироваться и присоединиться к команде можно по ссылке.
Всего к Единому дню голосования партия намерена подготовить десятки тысяч наблюдателей, которые уже проходят обучение. Только в Москве Новые люди планируют выставить наблюдателей более чем на 1500 избирательных участков.
Партия «Новые люди» выдвигает в Госдуму как федеральный список, так и кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части списка два человека – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также кандидаты от партии «Новые люди» баллотируются в заксобрания и городские советы в ряде регионов страны.
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Рубрика: Политика