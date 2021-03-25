Вопрос прозвучал в рамках дискуссии о контроле миграционных потоков в связи с обострением военной ситуации в Афганистане.

«Токаев в ответ грамотно и просто разложил этнический состав центральноазиатского региона и Афганистана, объяснив, что талибы* практически все являются пуштунами и вообще не имеют отношения к узбекам, что мы не однородная масса и прекрасно видим разницу между собой, в отличие от некоторых шовинистов-снобов»

, – пишет в своем Facebook Тургаев.

Медиа-менеджер в пример отзеркалил вопрос журналиста ВГТРК, как он мог бы звучать со стороны настолько же проблемного журналиста из Казахстана:

«Вы - русский. Я знаю, что русские с сербами друг друга, ну, понимают, считывают и так далее. Вот Вы, вот Вы - русский. Вы в состоянии считать внешне обычного мирного серба из Сербии и серба из Боснии, который может быть уже таким, немного опасным и мог участвовать в этнических чистках в Сребренице?

Существуют ли у нас, у ОДКБ, у Евразийского союза проверенные, хорошие механизмы, в том числе миграционные, чтобы мы могли хотя бы отсеивать эти миграционные потоки? А они идут давно уже - к нам приезжают спортсмены и строители из Балкан».

Такие инсинуации Ассул Тургаев считает «неприличными, грубыми и недопустимыми». «А для российской пропаганды использовать подобную риторику - в порядке вещей», – завершает он свой пост в соцсети.

* Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено