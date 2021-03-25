Песков: Путин готов нормализовать отношения с Киевом, но без обсуждения Крыма

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире ВГТРК заявил, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины, чтобы вместе нормализовать двусторонние отношения.

Мешает этому, по словам Пескова, «отсутствие взаимной политической воли из Киева». Сам Путин же, говорит пресс-секретарь, уверен, что это положение надо исправлять. При этом со стороны Кремля не готовы вести переговоры по повестке, предлагаемой Киевом.

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Но Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки для переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться»

, – говорит Песков.