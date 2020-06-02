Telegram-канал «Пул Первого», близкий к официальному руководству Беларуси, опубликовал фотографии новой картины, подаренной Александру Лукашенко на день рождения.

На картине изображен Лукашенко в бронежилете и с автоматом. Рядом с ним стоит экипированный в военную форму его сын Коля, которому в руки также дали оружие. Следом за ними идет безоружный омоновец в черной маске и в шлеме. Произведение искусства выставили на всеобщее обозрение во Дворце независимости в Минске, поясняется в подписи к посту.

«Она [картина] уже заняла почетное место во Дворце. Спорим, вы хотели это увидеть», — пишут пиарщики Лукашенко.

К ней также прикреплена табличка, на которой выгравировано, что это подарок от «личного состава Службы безопасности».

Напомним, что сюжет картины основан на реальных событиях. Годом ранее Лукашенко действительно бегал по центру Минска с боевым автоматом, взяв с собой и своего несовершеннолетнего сына. Тогда он прилетел в Дворец независимости на вертолете, дождавшись пока десятки тысяч демонстрантов, требующих его отставки, уйдут от установленных на подходе к его резиденции блок-постов. Тогда на территории была сконцентрирована также и тяжелая техника Минобороны Беларуси. Лукашенко поблагодарил омоновцев в оцеплении за то, что они защитили его от народа Беларуси, и ушел. Позднее в опубликованных видеозаписях, сделанных омоновцами, можно было расслышать, как они между собой оценивают выходку Лукашенко с крайним удивлением и в нецензурной форме.