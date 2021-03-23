Программа перемен. "Новые люди" о развитии России
Партия "Новые люди" представила предвыборную программу, которая в корне отличается от всего, что заявляют оппоненты
Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев вместе с коллегами представил расширенную предвыборную программу. Руководители ключевых комитетов партии подробно рассказали нам о том, над какими проблемами трудились долгое время.
Программа партии в корне отличается от всего, что заявляют оппоненты. Никто, к примеру, раньше не предлагал ввести единый федеральный оклад для учителей, ликвидировать Рособрнадзор и провести экономический маневр, который сократит налоги и увеличит зарплаты.
Среди важных для народа инициатив – перераспределение бюджета в пользу регионов, доступная частная медицина по полисам ОМС. Новые люди также выступают против принудительной вакцинации и за снижение стоимости услуг ЖКХ.
Как подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев, ключевыми проблемами нашей страны являются устаревшее госуправление и коррумпированные чиновники. Из-за несправедливого распределения налогов в пользу центра Россия остаётся богатой страной бедных людей. Проблема регионов в этом вопросе давно остаётся нерешённой.
Сардана Авксентьева, лидер федерального списка партии, рассказала о ситуации в регионах:
– Есть две параллельно существующие России. В одной – реализуются национальные проекты, экономика развивается семимильными шагами, там живёт свой народ – чиновники, силовики, сотрудники госкорпораций. А есть другая – настоящая Россия, которую я и Алексей Нечаев проходим своими ногами. Мы разговариваем с людьми в регионах и видим, что там все не так хорошо, как хотелось бы. Наша задача – объединить, наконец, эти две России. Мы можем жить в здоровом демократическом обществе.
Одна из главных проблем на повестке дня – вакцинация от коронавируса. Новые люди против принудительной вакцинации и за доступность всех существующих и доказавших эффективность вакцин.
– Я проработала в «красной зоне» Мариинской больницы всю первую волну пандемии и недавно закончила работу в третью волну, – рассказывает Дарья Садовская, врач-нефролог, реаниматолог, кандидат в депутаты Госдумы. – Мы увидели, что принудительная вакцинация не работает. Люди идут на хитрость, покупают поддельные сертификаты. Их нужно убеждать, но это не должно быть принудительным
Важно поддержать врачей, ведь в борьбе с коронавирусом на передовой остаются именно они.
– Надо решать и вопрос зарплат, – продолжает Садовская. – Загляните в любую больницу: вы найдёте там загнанных несколькими сменами врачей, которые при этом получают копейки. Необходимо ввести федеральные оклады для врачей, медицинских сестёр и младшего медицинского персонала. Тогда работать будет одинаково выгодно в большом городе и маленьком селе.
Для образовательной системы партия также нашла пути решения проблем.
– Вместо того чтобы повысить зарплату педагогов за одну ставку, школы вынудили сократить количество учителей и дать каждому повышенную нагрузку, – говорит Артём Соловейчик, главный редактор издательского дома «Первое сентября», председатель партийного комитета по образованию. – Теперь 65% учителей работают сверхурочно, 30% – на две ставки, что немыслимо, и только 5% – на одну. Мы предлагаем ввести единый федеральный оклад в размере 75 тысяч рублей за одну ставку. А чтобы раскрепостить педагогов и освободить от лишней бюрократии, мы предлагаем упразднить Рособрнадзор.
У Новых людей есть идеи решения финансовых вопросов в стране. Партия предлагает простой и понятный налоговый манёвр. Заменить налог на прибыль, НДС и страховые выплаты единым оборотным налогом в 5% от выручки. Это позволит поднять зарплаты сотрудников как минимум на 20% и выведет бизнес из тени.
Эти и другие немаловажные инициативы партия «Новые люди» собирается реализовать в новом созыве Государственной думы.
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Рубрика: Политика