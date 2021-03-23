Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев вместе с коллегами представил расширенную предвыборную программу. Руководители ключевых комитетов партии подробно рассказали нам о том, над какими проблемами трудились долгое время.

Программа партии в корне отличается от всего, что заявляют оппоненты. Никто, к примеру, раньше не предлагал ввести единый федеральный оклад для учителей, ликвидировать Рособрнадзор и провести экономический маневр, который сократит налоги и увеличит зарплаты.

Среди важных для народа инициатив – перераспределение бюджета в пользу регионов, доступная частная медицина по полисам ОМС. Новые люди также выступают против принудительной вакцинации и за снижение стоимости услуг ЖКХ.

Как подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев, ключевыми проблемами нашей страны являются устаревшее госуправление и коррумпированные чиновники. Из-за несправедливого распределения налогов в пользу центра Россия остаётся богатой страной бедных людей. Проблема регионов в этом вопросе давно остаётся нерешённой.