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"Весьма опасно": политолог оценил идею о создании "анти-России"

Как считает Максим Жаров, представители МИД РФ, да и Москва в целом напрасно относятся к этим планам и заявлениям настолько поверхностно

Фото: pixabay.com

Слова советника украинского президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича о планах отобрать у России бренд «русские» и переименовать страну в Русь-Украину, в России многие восприняли как бред не совсем адекватного человека. К примеру, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова практически сразу же принялась высмеивать идею Арестовича, иронично предложив украинцам переименоваться в «Укрусь».

Между тем, как считает политолог Максим Жаров, представители внешнеполитического ведомства, да и Москва в целом совершенно напрасно относятся к этим планам и заявлениям настолько поверхностно и несерьезно. Дело в том, подчеркивает эксперт, что на фоне общего небрежного отношения к русским внутри самой России, озвученная Арестовичем идея по своему масштабу в будущем вполне может оказаться весьма опасной для национальной идентичности самих россиян.

«Переименование Украины в анти-Россию — это идея не новая. Она была в ходу у американских советников по украинским делам ещё лет пять назад. С приходом Трампа о ней забыли.

Сейчас «администрация Харрис» может об этой идее с подачи Арестовича вспомнить вновь. И Зеленский получит пролонгацию своего первого президентского срока именно под этот проект. И это не смешно.

Так что, когда главспикер МИД РФ сейчас шутит над названием Укрусь, она совсем не понимает масштаб этой идеи. С учетом, мягко говоря, небрежного отношения к русским внутри России, это может быть весьма опасно с точки зрения национальной идентичности», - пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.

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