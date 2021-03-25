Сегодня, в 14:51

В Москве полиция задержала соратницу Навального Анастасию Васильеву

Как сообщил ее адвокат, возможно, Васильеву хотят принудительно доставить в суд

Фото: Instagram @anastasy

Сотрудники спецподразделения полиции задержали главу профсоюза «Альянс врачей»* Анастасию Васильеву у ее офиса в Москве. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Дмитрий Джулай.

«Ее задержали. Пока неясно, почему. Возможно, хотят принудительно доставить в суд. Сегодня как раз заседание суда по делу о нарушении санитарных норм», – отметил он.

Ранее Федеральная служба исполнения наказания потребовала перевести Васильеву в СИЗО из-за ее неоднократного опоздания домой на несколько минут. Согласно наложенным на нее судом запретам, она должна возвращаться домой к 22:00 и не покидать его до 07:00.

По словам ее адвоката, в качестве доказательств нарушения были представлены четыре фотографии с камер наблюдения, на трех из которых не видно лица человека, который заходит в квартиру Васильевой, а на четвертую и вовсе попала ее дочь.  

До этого суд поместил Анастасию Васильеву под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

*«Альянс врачей» признан в РФ НКО-иноагентом. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 недели назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Общество 8 минут назад

Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Политика 12 минут назад

В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Общество 22 минуты назад

Георгий Сатаров: Зависимости между подачками и итогами голосования нет

Политика 54 минуты назад

Чем грозят поставки российского оружия в Беларусь?

Общество 58 минут назад

В Севастополе школьники пытались обворовать часовню Архангела Михаила

Общество 1 час назад

Фургалу разрешили спать днем, но радио по-прежнему под запретом

Общество 1 час назад

Игорь Скурлатов оценил планы Моргенштерна стать президентом России

Общество 1 час назад

"Этичному хакингу" обучит полиция Москвы своих сотрудников

Общество 1 час назад

Андрей Афанасьев нашел странности в сюжете "России 24" про "мусульманский поселок" в Подмосковье

Общество 2 часа назад

Какими мемами делятся россияне 1 сентября

Общество 2 часа назад

"Хочется верить, что Бог не оставил нас": белорусский политзек обратился к папе римскому

Без рубрики 3 часа назад

Владимир Путин : "Интернеты, рунеты, чего только нету. А верить нельзя!"

Политика 3 часа назад

"Тактика – припугнуть актив": СМИ узнали, кто подрядил МВД ходить по сторонникам Навального

Общество 4 часа назад

В России вакцинирован лишь каждый десятый студент

Политика 4 часа назад

Игорь Орцев рассказал, почему Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским

Общество 4 часа назад

Какие важные изменения коснутся жизни россиян с 1 сентября

Общество 4 часа назад

В краснодарской школе открыли 29 первых классов. Едва хватило букв алфавита

Общество 4 часа назад

Усиление контроля за интернетом: российские компании подпишут хартию по защите детей в Сети

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика