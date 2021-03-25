В Москве полиция задержала соратницу Навального Анастасию Васильеву

Сотрудники спецподразделения полиции задержали главу профсоюза «Альянс врачей»* Анастасию Васильеву у ее офиса в Москве. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Дмитрий Джулай.

«Ее задержали. Пока неясно, почему. Возможно, хотят принудительно доставить в суд. Сегодня как раз заседание суда по делу о нарушении санитарных норм», – отметил он.

Ранее Федеральная служба исполнения наказания потребовала перевести Васильеву в СИЗО из-за ее неоднократного опоздания домой на несколько минут. Согласно наложенным на нее судом запретам, она должна возвращаться домой к 22:00 и не покидать его до 07:00.

По словам ее адвоката, в качестве доказательств нарушения были представлены четыре фотографии с камер наблюдения, на трех из которых не видно лица человека, который заходит в квартиру Васильевой, а на четвертую и вовсе попала ее дочь.

До этого суд поместил Анастасию Васильеву под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

*«Альянс врачей» признан в РФ НКО-иноагентом.