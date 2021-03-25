Посол Афганистана рассказал о подробностях бегства экс-президента Гани из страны

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что никто из заместителей президента Афганистана Ашрафа Гани не знал, что он задумал, и когда президент покидал страну, его ждали на совещании с правительством.

«Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать. По словам министра обороны правительства Гани (я говорил с ним вчера лично), советник Ашрафа Гани позвонил в Минобороны и сказал, что он будет там в 16.00 на совещании, они подготовились, ждали его, но именно в это время три самолета, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта», – сообщил посол в интервью РИА Новости.

Агбар обвинил Гани в предательстве, потому что считает, что именно из-за экс-президента талибы легко захватили власть в Афганистане, так как он убирал из правительства честных чиновников, ставив на их место неопытных.

Посол отметил, что боевики захватили в Афганистане 32 провинции и 360 районов в течение 10 дней, хотя армия страны была обучена НАТО и благодаря альянсу имела современное оружие.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну вместе с ближайшими соратниками. Это произошло после того, как в город вошли талибы. Позже он рассказал, что ушел в отставку, чтобы избежать кровопролития.