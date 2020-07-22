Игорь Орцев рассказал, почему Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским

Украинский президент продолжает на каждом углу называть российский газ «самым грязным в мире» и требовать закрыть газопровод «Северный поток – 2», чтобы европейским потребителям не пришлось использовать это «низкокачественное» сырье. Парадокс ситуации в том, что официальный Киев в то же самое время костьми ложится, чтобы добыть возможность транспортировать этот же газ в страны Европы через украинскую газотранспортную систему.

На этот момент обратил внимание украинский политик и публицист Игорь Орцев, высмеявший визит Зеленского в США, в рамках которого президент Украины в очередной раз провалил даже такую простую задачу, как создание правильного информационного фона, ведь американский президент Джо Байден даже не стал проводить с ним совместную пресс-конференцию.

«Владимир Зеленский, находясь с супругой в Соединенных Штатах на шопинге, назвал российский газ наиболее грязным в мире. При этом он отчаянно борется за то, чтобы именно российский газ транспортировался в Евросоюз через территорию Украины. Дескать, перекройте газопровод СП-2, чтобы этот плохой грязный русский газ не попал по нему к нашим чистоплотным европейским партнерам. Пусть он попадает к ним только по украинской газотранспортной системе.

Джо Байден, разумеется, чудной старик, но даже он понял, что совместная пресс-конференция с клоуном из Украины рискует закончиться для него очередным конфузом. Вот почему этого мероприятия и нет в графике главы Белого дома.

Вероятнее всего, МИД Украины и его глава Кулеба на данный момент чешут затылки, пытаясь как-то это объяснить. Тут и к бабке не ходи – все будет списано на исключительность и секретность переговоров, а сами их обязательно назовут отправной точкой новой исторической вехи в развитии Украины», – иронизирует Орцев в посте на своей страничке в социальной сети Facebook.