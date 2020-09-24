Фонд борьбы с коррупцией* официально ликвидирован 31 августа

Фонд борьбы с коррупцией*, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, прекратил свое существование, пишет «Интерфакс».

Согласно информации Единого государственного реестра юридических лиц на сайте ФНС, это юридическое лицо было ликвидировано 31 августа.

Летом текущего года Мосгорсуд признал ФБК террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение без изменений.

* Фонд борьбы с коррупцией признан властями иностранным агентом, а также экстремистской организацией. Его деятельность запрещена на территории РФ