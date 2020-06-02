Чем грозят поставки российского оружия в Беларусь?

Судя по всему, процесс интеграции и усиления зависимости Минска от Москвы после недавних событий в Республике Беларусь становится уже неотвратимым. Более того, многие политологи уже начали откровенно перебирать примерные даты, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко окончательно оформят если не поглощение Беларуси Россией, то, как минимум, полноценное слияние двух государств.

На этом фоне продолжается и активное отторжение белорусскими властями большинства контактов с внешним миром, уходит в прошлое и знаменитая «многовекторность» политики, которая многие годы была неотъемлемой частью в поведении белорусского лидера. Кроме того, наблюдается и высокая динамика милитаризации территории страны.

К примеру, совсем недавно Лукашенко похвастал, что в обозримом будущем Россия поставит стране десятки вертолетов и самолетов, а также другое важное оружие, в том числе средства ПВО. «Может быть даже С-400. Нам очень это нужно, я об этом уже говорил. То есть, самое современное оборудование, которое позволит нам дооснаститься. И если на учениях мы увидим, что требуется еще что-то, то мы это купим у России и поставим на вооружение», - заявил он.

Между тем, как считает российский политолог Максим Жаров, поставки российского оружия в Беларусь могут обернуться определенными последствиями. К примеру, убежден эксперт, появление в Республике нового оружия из России резко повышает риски новых провокаций Запада, направленных против президента страны Александра Лукашенко в том числе уровня, сравнимого со сбитием малазийского «Боинга» в небе над Донбассом.

«Поставки в Беларусь средств ПВО из России резко увеличивают вероятность новых провокаций против Лукашенко с использованием бортов иностранных авиакомпаний.

После «пиратского» инцидента с RyanAir стало понятно, что эта тема весьма удобна для дискредитации Лукашенко. Поэтому спецслужбы типа Mi-6 могут попытаться вновь, как и в случае с малазийским «Боингом» в Донбассе 2014 года, «прочертить» с помощью Bellingcat линии раздора между Лукашенко и Путиным.

Наверняка именно эта тема, а не пресловутые «дорожные карты» по интеграции будет обсуждаться на встрече Путина и Лукашенко 9 сентября», - пишет Жаров в своем авторском Telegram­-канале.