Сегодня, в 15:56

Чем грозят поставки российского оружия в Беларусь?

Политолог Максим Жаров попытался разобраться о потенциальных последствиях поставки российского вооружения в Беларусь

Фото: president.gov.by

Судя по всему, процесс интеграции и усиления зависимости Минска от Москвы после недавних событий в Республике Беларусь становится уже неотвратимым. Более того, многие политологи уже начали откровенно перебирать примерные даты, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко окончательно оформят если не поглощение Беларуси Россией, то, как минимум, полноценное слияние двух государств.

На этом фоне продолжается и активное отторжение белорусскими властями большинства контактов с внешним миром, уходит в прошлое и знаменитая «многовекторность» политики, которая многие годы была неотъемлемой частью в поведении белорусского лидера. Кроме того, наблюдается и высокая динамика милитаризации территории страны.

К примеру, совсем недавно Лукашенко похвастал, что в обозримом будущем Россия поставит стране десятки вертолетов и самолетов, а также другое важное оружие, в том числе средства ПВО. «Может быть даже С-400. Нам очень это нужно, я об этом уже говорил. То есть, самое современное оборудование, которое позволит нам дооснаститься. И если на учениях мы увидим, что требуется еще что-то, то мы это купим у России и поставим на вооружение», - заявил он.

Между тем, как считает российский политолог Максим Жаров, поставки российского оружия в Беларусь могут обернуться определенными последствиями. К примеру, убежден эксперт, появление в Республике нового оружия из России резко повышает риски новых провокаций Запада, направленных против президента страны Александра Лукашенко в том числе уровня, сравнимого со сбитием малазийского «Боинга» в небе над Донбассом.

«Поставки в Беларусь средств ПВО из России резко увеличивают вероятность новых провокаций против Лукашенко с использованием бортов иностранных авиакомпаний.

После «пиратского» инцидента с RyanAir стало понятно, что эта тема весьма удобна для дискредитации Лукашенко. Поэтому спецслужбы типа Mi-6 могут попытаться вновь, как и в случае с малазийским «Боингом» в Донбассе 2014 года, «прочертить» с помощью Bellingcat линии раздора между Лукашенко и Путиным.

Наверняка именно эта тема, а не пресловутые «дорожные карты» по интеграции будет обсуждаться на встрече Путина и Лукашенко 9 сентября», - пишет Жаров в своем авторском Telegram­-канале.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 2 недели назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Общество 8 минут назад

Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Политика 12 минут назад

В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Общество 22 минуты назад

Георгий Сатаров: Зависимости между подачками и итогами голосования нет

Общество 58 минут назад

В Севастополе школьники пытались обворовать часовню Архангела Михаила

Общество 1 час назад

Фургалу разрешили спать днем, но радио по-прежнему под запретом

Общество 1 час назад

Игорь Скурлатов оценил планы Моргенштерна стать президентом России

Общество 1 час назад

"Этичному хакингу" обучит полиция Москвы своих сотрудников

Общество 1 час назад

Андрей Афанасьев нашел странности в сюжете "России 24" про "мусульманский поселок" в Подмосковье

Политика 1 час назад

В Москве полиция задержала соратницу Навального Анастасию Васильеву

Общество 2 часа назад

Какими мемами делятся россияне 1 сентября

Общество 2 часа назад

"Хочется верить, что Бог не оставил нас": белорусский политзек обратился к папе римскому

Без рубрики 3 часа назад

Владимир Путин : "Интернеты, рунеты, чего только нету. А верить нельзя!"

Политика 3 часа назад

"Тактика – припугнуть актив": СМИ узнали, кто подрядил МВД ходить по сторонникам Навального

Общество 4 часа назад

В России вакцинирован лишь каждый десятый студент

Политика 4 часа назад

Игорь Орцев рассказал, почему Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским

Общество 4 часа назад

Какие важные изменения коснутся жизни россиян с 1 сентября

Общество 4 часа назад

В краснодарской школе открыли 29 первых классов. Едва хватило букв алфавита

Общество 4 часа назад

Усиление контроля за интернетом: российские компании подпишут хартию по защите детей в Сети

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика