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Жириновскому прочат проблемы из-за попытки "предать" бывших однопартийцев

Российский политолог Илья Гращенков убежден, что все началось с не до конца продуманной попытки Владимира Вольфовича сместить вектор общественного внимания с проблем его "разваливающейся" партии

Фото: instagram.com

Обсуждая беспрецедентный уровень давления на представителей несистемной оппозиции, организованного властями в преддверии парламентских выборов 2021 года, а также сочувствуя проблемам, с которыми, вероятнее всего, по тем же причинам столкнулась КПРФ и ее лидер Геннадий Зюганов, общественность как-то упустила незавидное положение дел в рядах других «системщиков».

Между тем, с определенными имиджевыми и другими сложностями сталкиваются едва ли не все они. Просто каждый – в своей степени. К примеру, довольно громкий скандал недавно разыгрался вокруг ЛДПР и ее бессменного лидера Владимира Жириновского. Причем, оценки происходящему дают самые разные.

Так, известный российский политолог Илья Гращенков убежден, что все началось с не до конца продуманной попытки Владимира Вольфовича сместить вектор общественного внимания с проблем его «разваливающейся» партии на сторонний информационный повод. Причем, создать этот повод политик попытался самостоятельно. Однако, убежден эксперт, в рамках этого «акта публичного предательства бывших однопартийцев» Жириновский допустил серьезный просчет, из-за которого теперь столкнется с куда более серьезными проблемами.

«Системный оппозиционер Жириновский пытается купировать неутихающие скандалы вокруг развала ЛДПР по классической кремлёвской методичке - переключив внимание с одного хипежа на другой.

Осознав, что терять ему больше нечего, Владимир Вольфович устроил акт публичного предательства бывших однопартийцев в эфире телеканала "Дождь"*. Депутат обвинил сенатора от Хабаровского края Елену Грешнякову и сына экс-губернатора Антона Фургала в "мошенничестве".

Поводом для оскорбления стал выход дальневосточных политиков из ЛДПР. Только за последние месяцы партию покинули представители в законодательных органах Вологодской, Липецкой областей, Красноярского края и Прикамья.

Почувствовав, что развал его детища неминуем, "командир разоренного гнезда" попытался сместить фокус внимания и оперативно "сляпать" новую информационную заварушку.

Но критически ошибся с «жертвой»: сенатор Елена Грешнякова, которая сейчас баллотируется в Госдуму от "Партии Пенсионеров", вчинила бывшему парткомандиру судебный иск. И более того, ещё до начала процесса умудрилась собрать тем самым симпатии избирателей, так же разочаровавшихся в бессменном обитателе нижней палаты.

К слову, в 2008-м Жириновского уже привлекали к ответственности за публичные оскорбления Николая Гоцы - доверенного лица кандидата в президенты Андрея Богданова. Тогда суд оштрафовал Владимира Вольфовича на 30 тысяч. Двумя годами ранее лидеру ЛДПР пришлось по той же причине выплатить пол миллиона экс-губернатору Белгородской области Евгению Савченко. В 1999-ом оскорбление бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева стоило доктору философских наук Жириновскому 25 тысяч рублей», - пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

*Телеканал «Дождь» внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

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