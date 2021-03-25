Экспансия Турции в зоны интересов РФ: чем может ответить Кремль

В последнее время все чаще звучат мнения о том, что Турция намерена взять под контроль большую часть постсоветского пространства, включая такие страны, как Казахстан и Киргизию, которые являются странами - членами Евразийского экономического союза. Продвигая свой проект «Союз тюркских государств», Турция наступает на жизненные интересы Российской Федерации, которая в свою очередь заинтересована в развитии вышеназванного ЕАЭС.

Чем ответит Россия на действия Турции? По мнению известного российского журналиста Анатолия Несмияна, в настоящее время какого-либо жесткого ответа от РФ ожидать не стоит, а в Кремле решили «задушить Турцию в объятиях». Эксперт отмечает, что это – с высокой долей вероятности проигрышная стратегия, хотя Москве на самом деле есть, чем ответить.

«Ползучая экспансия Турции в зоны жизненных интересов Российской Федерации – это уже факт.

Тот факт, что многие обходят эту тему и предпочитают молчать, нет никакого смысла обсуждать – они привыкли голосить строго по команде. А такой команды пока нет. А вот тот факт, что Кремль даже не пытается противодействовать этой экспансии – это, конечно, весьма любопытный вопрос.

Впрочем, он тоже не представляет особого интереса, поскольку противодействовать особо нечем. Дело в том, что промышленное, экономическое и военное противостояние с Турцией для нынешней России – неподъемная вещь. Наша, по словам властей, вдвое более мощная армия в ноябре 2015 года уже один раз получила от Турции, и после этого случая как-то не торопится повторять этот эксперимент. Впрочем, здесь, скорее всего, не армия сдала назад, а высшее политическое руководство страны, по уже сложившейся привычке, спряталось в кустах.

Иными словами, отвечать нечем, именно по этой причине основная стратегия Кремля заключается в том, чтобы задушить Турцию в объятиях. Сдавать все, что она только попросит. Хотите атомную электростанцию и системы ПВО, нужен дешевый газ, а чего так мало? Смысл этой стратегии состоит лишь в том, чтобы надеяться на то, что Турция, слишком широко шагая, однажды все же порвет штаны. И у этой стратегии есть один очевидных недостаток: а что, если не порвет?

С другой стороны, кремлевским больше ничего и не остается. У Анкары есть конкретный стратегический проект развития, в то время как у Кремля нет ничего. В Турции имеется и наднациональная идеология, которую они успешно продают огромному региону, а у Кремля на этом поле – высохшая пустыня. С чем Кремль пойдет в окопы и будет защищать свои зоны влияния? Де не с чем, нужно говорить правду.

Впрочем, далеко не все так плохо. У России еще есть шансы на то, чтобы противостоять Турции на внешней арене, причем, весьма успешно противостоять. У нынешней России, разумеется, таких шансов нет – для путинского режима уже идет обратный отсчет, поэтому обсуждать его стратегию нет никакого смысла. Вопрос только в том, когда он будет закрыт, чтобы перестал распространять вокруг себя миазмы. Однако же, социальная система, в сравнении с биологической, способна вполне неплохо жить в колесе Сансары: умирая, возрождаться снова. Вот почему у постпутинской России шанс на эффективное противостояние Турции действительно есть. Насколько он серьезный, можно выяснить только опытным путем, но он точно есть. Какой это шанс?

Во-первых, Россия должна предъявить соседним странам, территориям и регионам свой собственный стратегический проект развития.

Он, в целом, ничего особенного из себя и не представляет. Но это ключевое условие для его возникновения – новый интегральный проект. Что же касается проекта развития самой России, который также будет распространяться на окружающее ее пространство. Если такового нет, то и распространять, разумеется, нечего.

А вот экономический проект в этом контексте вполне очевиден. Прежде всего, он должен строиться вокруг идеи о переносе индустриального сектора экономики на территории, окружающие Россию. В самой же России необходимо выстраивать экономику постиндустриального уклада, распространяя собственные стандарты вокруг себя. Пока еще русский язык удерживается именно вокруг нас, создавая такое пространство, в котором мы можем на равных, а порой и с преимуществом конкурировать с рядом сторонних проектировщиков. Разумеется, ценное время во многом уже упущено, поэтому рассчитывать на какие-либо преимущества сейчас уже не приходится.

Также вполне понятны и ключевые параметры идеологического проекта. Ключевая роль здесь отводится запросу на справедливость, особенно это касается Востока, который в последнее время оказался избыточно вестернизирован, а потому отчаянно пытается сопротивляться принципу «свобода в обмен на справедливость», который ломает привычный уклад. Правда, нести идею справедливости за пределы страны можно только в том случае, если мы и сами можем продемонстрировать определенные успехи в данном направлении. А когда в России 80% населения нищие и бедные, а десяток богатейших семей обладают совокупным богатством, равным богатству все остальных жителей многомиллионной страны, то такую справедливость никому не продать.

Именно по этой причине режим Путина попросту неспособен даже в теории что-либо противопоставить турецкой или любой другой экспансии, даже в тех случаях, когда речь идет для критически важных для Москвы внешних регионах и территориях. И любые иллюзии по этому поводу можно смело отбросить в сторону. А вот после него – все возможно», - пишет Несмиян в своем телеграм-канале.