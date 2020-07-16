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ЦИК пытается снять Дмитрия Потапенко с выборов в депутаты Госдумы

О заседании по заявлению ЦИК в Верховном суде бизнесмена уведомили буквально за считанные часы

Фото: Facebook

Бизнесмена, радиоведущего и кандидата в депутаты Госдумы от РПСС Дмитрия Потапенко снимают с выборов по заявлению ЦИК из-за того, что у него обнаружились акции "Сбера" и "Яндекса". Избирком посчитал их иностранными активами, при наличии которых, согласно действующему законодательству, выдвижение на выборах невозможно.

Заседание по заявлению ЦИК в Верховном суде прошло уже сегодня. Потапенко о нем уведомили буквально за считанные часы, то есть – вчера.

«Приговор очевиден: «у суда нет основания не доверять (и далее любой государственный орган)… «суд отклоняет ваше ходатайство», известен заранее, – написал Дмитрий в своем ФБ незадолго до заседания. – Сколько раз я это слышал в процессе.

Жизнь, конечно, не остановится. Я и команда пойдем дальше. Вышла уже 9-я книга: «Теория экономического потрясения»; я организую 25 сентября Стратегическую бизнес регату в Москве, с чумовыми спикерами; запуск программы на RTVI и далее везде. Россия тоже не перевернется. Но решение будет беспрецедентное.

«Суть претензий ЦИК, что кандидаты пользуются иностранными финансовыми активами, а это запрещено законом, – продолжил Дмитрий. – Нас, этаких «отщепенцев» почти 700. Всем 14 партиям пришли списки».

Хотя Потапенко, в отличие от Льва Шлосберга и его представителей, был допущен в зал суда, толку от этого получилось не очень много. Суд не дал ему возможности ознакомиться ни с материалами дела, ни с исковым заявлением ЦИК. Единственная просьба, которую суд удовлетворил – о переносе заседания. Потапенко дали на подготовку ровно один день. Процесс продолжится завтра, в 15.00.

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