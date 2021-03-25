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Турция создает новую Османскую империю?

Политолог Илья Гращенков прокомментировал стремление Турции создать "Союз тюркских государств"

Фото: pixabay.com

Стремление Турции создать «Союз тюркских государств» – ни что иное, как попытка наступления на ЕАЭС и заход на поле интересов России. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал известный российский политолог Илья Гращенков.

«Новая Османская империя? Пишут, что Анкара готовится объявить о создании «Союза тюркских государств». Кроме Турции речь идет об Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Туркменистане в качестве наблюдателя.

Если союз будет не только культурным, но и экономическим, то, по сути, это наступление на ЕАЭС, в который сегодня входят Казахстан и Киргизия. Интересно, что до этого Эрдоган сделал еще один важный шаг, решив проложить китайский путь в Европу в рамках программы «Один пояс – один путь» в обход России. В общем, обложили нас со всех сторон.

На границах РФ неспокойно как никогда. Средняя Азия стремительно дестабилизируется. В Казахстане и Киргизии русскоговорящее население подвергается атакам националистов (теперь, кстати, в этом можно углядеть и турецкий след, раз Эрдоган создает СТГ и планирует откусить часть бывших советских республик), в Таджикистане и Узбекистане беженцы из Афганистана, которые также неминуемо станут проблемой для нас. Теперь, кстати, ясна и претензия Турции на управление аэропортом Кабула при талибах. Как и более чем очевиден союз Турции и Китая, в котором поднебесная явно решила помочь восстановлению Османской империи для управления через нее большей части тюркских территорий.

Москва в этом случае остается в крайне уязвленном положении. На Западе проблемы на границе с Украиной и ЕС, идет опасная интеграция с Белоруссией, потеряно влияние в Грузии, на которую влияет фактор Абхазии и Южной Осетии, проиграна война Армении с Азербайджаном (который в новом союзе еще больше окрепнет), постепенно ослабевают позиции в Приднестровье и Молдове.

Похоже, что ситуация нестабильности создается последовательно и умышленно, свою партию в отношении постсоветского пространства решил разыграть Китай, который будет действовать чужими руками. Геополитические игры всегда приводят к ослаблению тех, кто играет в них исходя исключительно из экономических, а не стратегических интересов, точнее национальных интересов. И пока мы не определимся, в чем они для нас и на чьей стороне мы хотим играть, нестабильность будет только нарастать», – рассказал Гращенков.

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