В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны
На плакатах 72-летней давности изображена граница Германии до Второй мировой войны
В Тетерове неизвестные развесили на улицах предвыборные плакаты 1949 года с картой Германии, на которых видны границы страны до Второй мировой войны с Калининградом в ее составе. Об этом сообщает местная газета Nordkurier.
Nachdem von der #CDU 72 Jahre alte Wahlplakate in Teterow aufgetaucht waren, sind nun historische Wahlplakate mit Motiven von #FDP und #SPD gesichtet worden. Die #Polizei ermittelt landesweit. https://t.co/WGCEJlrYYd— Nordkurier (@Nordkurier) August 24, 2021
По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область была полностью признана владениями Советского Союза.
В местной полиции рассказали, что исторические плакаты появились по всей федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, при этом среди них была агитация и других партий.
Как отмечается, плакаты агитируют за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). При этом представитель ХДС Ханнес Деттманн подчеркнул, что партия не имеет к ним отношения. По его мнению, подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».
По сообщению полиции города, дело будет передано в прокуратуру, комиссар госбезопасности проверяет, является ли это общенациональным явлением.
Выборы в правительство Германии пройдут 26 сентября.
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Рубрика: Политика