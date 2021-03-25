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В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны

На плакатах 72-летней давности изображена граница Германии до Второй мировой войны

Фото: Global Look Press

В Тетерове неизвестные развесили на улицах предвыборные плакаты 1949 года с картой Германии, на которых видны границы страны до Второй мировой войны с Калининградом в ее составе. Об этом сообщает местная газета Nordkurier

По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область была полностью признана владениями Советского Союза.

В местной полиции рассказали, что исторические плакаты появились по всей федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, при этом среди них была агитация и других партий.

Как отмечается, плакаты агитируют за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). При этом представитель ХДС Ханнес Деттманн подчеркнул, что партия не имеет к ним отношения. По его мнению, подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».

По сообщению полиции города, дело будет передано в прокуратуру, комиссар госбезопасности проверяет, является ли это общенациональным явлением. 

Выборы в правительство Германии пройдут 26 сентября. 

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