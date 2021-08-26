Памфилова пригласила Собчак наблюдателем на выборы

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова прокомментировала обвинения Ксении Собчак в адрес ведомства. Ранее телеведущая заранее обвинила ЦИК в подтасовке результатов голосования на сентябрьских выборах.

« Пусть приходит наблюдателем и поработает хоть немножко на честность выборов и пусть сама убедится в этом »

, – цитирует Znak.com Памфилову в эфире «Радио КП».

Напомним, выборы в Госдуму стартуют 17 сентября во всех регионаха России и продлятся три дня.