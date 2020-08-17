Министр обороны Казахстана заявил об отставке из-за гибелм пяти военных при взрыве

Накануне в Казахстане на одном из военных складов с боеприпасами произошел взрыв. По информации МЧС Республики, там хранилось более 500 тонн тротила. В результате 28 человек были госпитализированы — почти все они военные. Пять военнослужащих погибли, ещё несколько человек найти пока не удается.

В связи с этим инцидентом министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев намерен уйти в отставку, сообщил он корреспонденту «Радио Азаттык» (входит в медиахолдинг РСЕ/РС, признанный в России «иностранным агентом»): «В первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку», — сказал он, добавив, что конечное решение принять или не принять его отставку остается за руководством страны, а сам он пока сконцентрирован на устранении последствий взрыва.