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Министр обороны Казахстана заявил об отставке из-за гибелм пяти военных при взрыве

Пострадали 28 военных и минимум пятеро погибли. Это уже второй инцидент за 3 года. Отставка Ермекбаева пока не принята

Фото: Скриншот

Нурлан Ермекбаев

Накануне в Казахстане на одном из военных складов с боеприпасами произошел взрыв. По информации МЧС Республики, там хранилось более 500 тонн тротила. В результате 28 человек были госпитализированы — почти все они военные. Пять военнослужащих погибли, ещё несколько человек найти пока не удается.

В связи с этим инцидентом министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев намерен уйти в отставку, сообщил он корреспонденту «Радио Азаттык» (входит в медиахолдинг РСЕ/РС, признанный в России «иностранным агентом»): «В первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку», — сказал он, добавив, что конечное решение принять или не принять его отставку остается за руководством страны, а сам он пока сконцентрирован на устранении последствий взрыва.

Взрыв произошел на территории военной части в Жамбылской области, куда боеприпасы доставлялись со склада в Арыси. Отмечается, что это уже не первый подобный случай: в 2019 года взрыв на складе стал причиной гибели четверых военнослужащих. Тогда Ермекбаев также руководил военным ведомством.

Теги: #Казахстан

Рубрика: Политика

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