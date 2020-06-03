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"Ну, вот и новой Конституцией подтерлись": в сети возмущены указом Путина о разрешении двойного гражданства для чиновников

Россияне прекрасно помнят, что пункт об отсутствии второго гражданства у чиновников был одним из ключевых при рекламе поправок в Конституцию, принятых в 2020 году

Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Невозможность прекращения гражданства другого государства устанавливается решением президента или решением Комиссии по вопросам гражданства при главе государства.

«Обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года», - добавляется в документе.

При этом чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства».

Если комиссия не признает невозможность прекращения иностранного гражданства, в нее можно будет обратиться повторно, если обстоятельства существенно изменятся.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Сказать, что в соцсетях возмутились этим указом – значит, не сказать ничего. Ведь многие прекрасно помнят, как людей агитировали голосовать за поправки в Конституцию в 2020 году в том числе и уповая на пункт о том, что второе гражданство теперь иметь чиновникам будет нельзя. Но с тех пор уже был указ и про «случайную коррупцию», а теперь последовал и про «второе гражданство, если от него нельзя избавиться».

«Путину осталось постучать в днище и разрешить гей-парады», - отметил читатель.

«Помните, чиновникам уже разрешили вынужденную коррупцию? Теперь им разрешили и вынужденное иностранное гражданство. А иноагентами всё время кого-то другого называют», - пишет россиянин.

«Ну, вы понимаете, это как с «вынужденной» коррупцией, вот ОЧЕНЬ не хочется, но надо! Не успели чернила высохнуть на поправках к Конституции, как начали их нарушать, и начали, заметьте, с «головы». Лиха беда начала! Что уж говорить про остальную «рыбу»?» - рассуждает преподаватель ВУЗа.

«Не за поправку ли к конституции (одно гражданство для чиновников) голосовали люди? Об этом хочу спросить у тех, кто голосовал «за». Скоро, их поотменяют все, оставят только одну, ради которой всё было и задумано», - рассказывает пенсионер.

«Даже не представляю, чтобы в Америке был чиновник с российским паспортом», - сравнивает страны экономист.

«А зачем с двойным гражданством работать чиновником? Чтоб легче было драпать после хищения?» - задает риторический вопрос читатель.

«Что и требовалось доказать. Начались исключения, потом пойдут дополнения и т.д. А что? Кроме работы в чиновничьей должности уже некуда свои таланты приложить? Пусть дворниками идут работать, тоже нормальная профессия», - предлагает студент.
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