Илья Гращенков оценил выступление Владимира Путина на съезде "Единой России"

Недавний съезд партии «Единая Россия», в котором принял участие президент Владимир Путин, уже успели прозвать и ярмаркой предвыборных обещаний, и анонсом стратегии удержания власти, и другими эпитетами. А озвученную в рамках того же мероприятия инициативу главы государства предоставить пенсионерам единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, и вовсе, многие эксперты сочли откровенным «подкупом избирателей» перед выборами.

Между тем, как считает политолог Илья Гращенков, озвученная в рамках съезда «народная программа» выдалась документом довольно скучным и ничего не значащим. Более того, по словам специалиста, стало очевидным, что приоритеты власти расставляют по-особенному, ориентируясь в основном на пенсионеров, бедные семьи, чиновников и силовиков. Последние, убежден эксперт, и вовсе, стали своего рода объектом особенного интереса власти, поскольку она, как и в Беларуси, решила на всякий случай заручиться их поддержкой.

«Путин в рамках съезда «Единой России» представил свой образ будущего: семьи, которые растят большое количество детей и социальные гарантии, как обеспечение уверенности в завтрашнем дне. «Ничего нового придумывать и не нужно», - подытожил он.

Сегодня на ХХ съезде партии власти была представлена своего рода «народная программа», которая должна лечь в основу работы нового созыва Госдумы после выборов. К сожалению, расширение полномочий государства еще не значит, что оно сможет стать богатым и сильным. Практика показывает, что зачастую именно в богатом государстве живут бедные люди.

Вообще, «народная программа» оказалась обычным набором самых разных обещаний и улучшений в рамках уже проводимой государством политики. Становится очевидным тот факт, что приоритет отдается определенным категориям граждан: силовикам, чиновникам, пенсионерам и бедным семьям, хотя на самом деле тем семьям, где воспитывается более одного ребенка. А вот креативный класс, предприниматели и прочие «внебюджетники» (хотя многие бюджетники тоже), оказались за пределами этого народного контекста.

Единственным важным моментом стало решение о продлении моратория на проверки бизнеса в 2022 году, на этом социальные блага для данной категории заканчиваются. Зато, как и говорилось ранее, восстановили в правах с военными и представителей других силовых структур: росгвардии, полиции, курсантов – всем им тоже подкинут эти самые 15 000 рублей. Похоже, российская власть, как и в Беларуси, пытается заручиться поддержкой силовиков, просто на всякий случай.

Примечательно, что вопрос о единовременной выплате по 10 000 рублей пенсионерам как-то неожиданно подвис в воздухе. Сначала сенатор Рязанский выступил с заявлением о том, что эти выплаты начнутся уже после завершения выборов, когда пройдет первое заседание Госдумы нового созыва. А после сам Путин подписал указы, согласно которым, эти выплаты следует осуществить уже в сентябре, хотя их дата осталась неназванной. И эта несогласованность в действиях властей свидетельствует о том, что над решением работали в спешке и чиновников просто поставили перед задачей, оперативно решить которую они не могут.

В общем и целом «народная программа» показалась достаточно скучным документом. Никаких особых «наказов» от избирателей партия власти озвучивать не стала. Тут ускорим, здесь построим, а там откупимся – вот и весь нехитрый набор сигналов.

Никаких фундаментальных оснований для модернизации режима объявлено не было, а он в своей сущности уже перестал быть народным и превратился в этатистский и государственнический, хотя все еще пытается опираться на некий народ, как на формальный источник власти. В стране бедных людей базовыми гарантиями стали десятка по праздникам и «борщевой набор»», - пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.