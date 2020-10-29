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31 августа в Афганистане: эксперты заговорили о возможном побеге США под залпы ракет

В этом случае талибы смогут выгодно использовать этот факт при проведении собственной информационной политики

Фото: pixabay.com

Американские власти спровоцировали усиление имиджевых позиций «Талибана»* в Афганистане, когда обозначили 31 августа как дату вывода своих войск. В случае, если этого не произойдет, не исключается вооруженное сопротивление новой афганской власти, и тогда американским войскам придется бежать под залпы ракет. В этом случае талибы смогут выгодно использовать этот факт при проведении собственной информационной политики.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал российский политолог Алексей Пилько.

«Сейчас талибам была бы выгодна маленькая победоносная война с американцами. Они ведь все равно уходят, и поэтому риски минимальны. Именно с этим связаны ультимативные требования Талибана* к США завершить вывод войск к 31 августа.

Интересно, что Вашингтон сам обозначил эту дату. Изначально вывод войск планировался на 11 сентября. Однако, администрация Байдена сама сдвинула его на 31 августа, а теперь пытается отыграть назад. Но талибы уперлись, и даже визит директора ЦРУ в Кабул не помог.

Талибан* выигрывает при обоих вариантах развития событий. Если американцы уйдут 31 августа, то движение получит моральный и информационный выигрыш (еще бы, от них сбежала сверхдержава). А в случае, если США останутся, то могут столкнуться с вооруженным сопротивлением, покидать кабульский аэропорт придется под залпы ракет и с соответствующими потерями», - отметил Алексей Пилько.

*«Талибан» признан террористической организацией в России и запрещен.

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