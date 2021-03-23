Волков обещает обойти блокировку Роскомнадзора в проложении "Навальный"

Роскомнадзор начал пытаться заблокировать мобильное приложение «Навальный» через сотовых операторов, несмотря на то, что App Store и Google Play не удаляют его. Накануне вечером многие обратили внимание, что приложение работает со сбоями. В команде Алексея Навального говорят, что это действительно связано с блокировкой, но намерены обходить её.

Приложение «Навальный» состоит из двух частей: «Умного голосования» (там оно доступно без необходимости ввода каких-либо персональных данных и пока работает в тестовом режиме) и блога Алексея Навального, где появляются расследования его соратников и посты самого политика. В настоящий момент проблемы в работе наблюдаются именно в блоге, который у многих пользователей не загружается. Тестовое «Умное голосование» по-прежнему работает без сбоев.

Один из ближайших соратников Навального, политтехнолог Леонид Волков пишет, что атаки на приложение были и раньше, но их удавалось обходить, что, по его словам, проще, чем в случае с блокировкой сайта.

«Сейчас Роскомнадзор усилил давление, многие пользователи заметили, что приложение не загружает контент. Мы кое-что поправили, и сейчас доступность приложения около 70%, — объясняет Волков. — В краткосрочные отрезки времени нам удаётся обеспечивать 100% доступности».