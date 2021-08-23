Суд оштрафовал активиста на ₽2500 за раздачу "экстремистских" листовок "Умного голосования"

Армавирский городской суд приговорил местного активиста Сергея Соломахина к штрафу в размере 2,5 тысячи рублей. 11 декабря он допустил распространение листовок кампании «Умное голосование», пишет «Новая газета» со ссылкой на аналитический центр «Сова».

Суд установил, что листовки содержат все признаки принадлежности к Фонду борьбы с коррупцией, который был признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен на территории России.

Отмечается, что «виновный» раскаялся в содеянном. В его распоряжении оказалась тысяча листовок и все они были конфискованы для дальнейшего уничтожения.