Американца в Одессе обвинили в мелком хулиганстве за прогулку с триколором РФ на груди

Телеграм-канал Readovka сообщил о задержании 26-летнего американца Кевина Руса в Одессе. Утверждается, что местные правоохранители задержали молодого человека за то, что он гулял по городу в футболке с российским триколором и надписью «Russia». В это время на Потемкинской лестнице разворачивали украинский флаг.

На американца составили два протокола: о неповиновении законному требованию полицейского и о мелком хулиганстве.

На видео гражданин обвиняет своих обидчиков в симпатии к нацистам: «Без русских вы бы сейчас говорили на немецком, вам нравятся нацисты».

«Я гражданин Америки, я должен буду связаться с Джо Байденом. Это так вы обращаетесь с туристами», – возмущался Кевин Рус.