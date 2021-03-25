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Алексею Навальному предрекли незавидную судьбу

"Нужно быть готовым к тому, что он проведет в заключении по меньшей мере 10 лет", - отметил Сергей Пархоменко.

Фото: Instagram

Вот уже более полугода известный российский оппозиционер Алексей Навальный находится за решеткой, куда был отправлен после целой череды событий, начавшихся фактически со дня его отравления в августе 2020 года. При этом, история Навального стала для многих показательным примером, подкрепленным развернутой властями впоследствии кампании по зачистке политического поля через серьезнейшее давление на всех без исключения представителей несистемной оппозиции.

Как бы там ни было, но именно Навальный несмотря на то, что отбывать свой срок ему предстоит еще более двух лет, считается многими единственным человеком, способным бросить вызов действующей власти и добиться тех или иных политических успехов в будущем. Причем, сочувствующих оппозиционеру в этих суждениях не останавливает даже тот факт, что недавнее признание аффилированных с Навальным структур экстремистскими организациями и подкоррективрованное под этот факт законодательство просто не позволят ему принять участие в выборах в будущем. Несмотря на эти обстоятельства, все еще звучат вопросы о том, выйдет ли Навальный на свободу, и сможет ли вернуться в политику.

Один из таких вопросов недавно был задан российскому журналисту и политическому обозревателю Сергею Пархоменко во время его общения с подписчиками на авторском YouTube-канале.

«Что будет с Навальным? Он когда-нибудь выйдет или останется в тюрьме, чтобы не мешать преемнику Путина?», - поинтересовался один из пользователей у эксперта.

В ответ на это Пархоменко подчеркнул, что, вероятнее всего, срок, который был назначен Алексею Анатольевичу судом в начале этого года, будет продлен, а самому оппозиционеру предстоит провести за решеткой не менее 10 лет. На свободу, подчеркивает журналист, Навальный не выйдет до тех пор, пока у власти в стране будет оставаться Владимир Путин, поскольку консультирующие президента люди относятся к нему с большим опасением.

«К сожалению, на мой взгляд, никаких надежд, что пребывание Навального в тюрьме ограничится тем сроком, на который он осужден сегодня, нет. Мне кажется, что ему нужно как-то быть готовым к тому, что он проведет в заключении по меньшей мере лет 10, и, скорее всего, Алексей не выйдет на свободу, пока Владимир Путин остается у власти. Я не очень серьезно отношусь к разговорам о том, что Путин рассматривает вариант обмена Навального на кого-то. Мне кажется, что люди, консультирующие Путина, относятся к Навальному с большими опасениями и понимают, что он – незаурядный политик, который добился совершенно исключительных успехов и совершенно исключительной популярности с использованием достаточно скромных инструментов. Его так называемая «фабрика антикоррупционных расследований» работала чрезвычайно эффективно, и именно это является главной причиной негативного отношения нынешней власти к Алексею Навальному», - отметил Сергей Пархоменко.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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