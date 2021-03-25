Партия "Новые люди" провела первый съезд-перфоманс

Это определённо сильное зрелище и разрыв шаблона, когда приходишь на съезд партии, а попадаешь в атмосферу концерта и праздника. Потом тебе дарят выступление симфонического оркестра, а худрук театра на малой Бронной Константин Богомолов читает Манифест – не менее резонансный, чем прежний – про похищение Европы 2.0.

Он про железный XX век и XXI век – золотой. Век, который стал убожеством. Веком золота и временем деградации, поставившим на пьедестал золотого божка и золотой унитаз ставропольского следователя.

«Пришло время новых идеалов.

Деньги – это не цель и не смысл.

Деньги – это возможность улучшить качество жизни.

Люди должны жить богато, чтобы творить, открывать, побеждать, развивать.

Творить великое.

Открывать новые таланты и возможности.

Побеждать врагов.

Развивать себя, страну и мир.

Мы называем себя Новыми людьми», – говорится в манифесте.

Так партия «Новые люди» презентовала предвыборную программу на выборы в Государственную Думу для 2500 сторонников и более чем 100 СМИ. Программа не объёмна – в ней всего 30 листов. Но Новые люди старались, чтобы все тезисы были простыми и понятными. Не программными слоганами, а последовательным планом действий. Программа касается всех сфер: экономики и политического устройства, медицины и образования, обороны и безопасности, экологии и внешней политики.