Партия "Новые люди" провела первый съезд-перфоманс
Участников ждали выступление симфонического оркестра и манифест в исполнении Константина Богомолова
Это определённо сильное зрелище и разрыв шаблона, когда приходишь на съезд партии, а попадаешь в атмосферу концерта и праздника. Потом тебе дарят выступление симфонического оркестра, а худрук театра на малой Бронной Константин Богомолов читает Манифест – не менее резонансный, чем прежний – про похищение Европы 2.0.
Он про железный XX век и XXI век – золотой. Век, который стал убожеством. Веком золота и временем деградации, поставившим на пьедестал золотого божка и золотой унитаз ставропольского следователя.
«Пришло время новых идеалов.
Деньги – это не цель и не смысл.
Деньги – это возможность улучшить качество жизни.
Люди должны жить богато, чтобы творить, открывать, побеждать, развивать.
Творить великое.
Открывать новые таланты и возможности.
Побеждать врагов.
Развивать себя, страну и мир.
Мы называем себя Новыми людьми», – говорится в манифесте.
Так партия «Новые люди» презентовала предвыборную программу на выборы в Государственную Думу для 2500 сторонников и более чем 100 СМИ. Программа не объёмна – в ней всего 30 листов. Но Новые люди старались, чтобы все тезисы были простыми и понятными. Не программными слоганами, а последовательным планом действий. Программа касается всех сфер: экономики и политического устройства, медицины и образования, обороны и безопасности, экологии и внешней политики.
– Мы видим, что наши идеи и предложения близки и понятны людям. Новые люди предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, как снизить тарифы, как решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идём в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям, – говорит лидер партии Алексей Нечаев.
Номер один московского регионального списка партии Сангаджи Тарбаев приветствовал участников съезда из Крыма, где он встречается со сторонниками партии.
– Мышление свободного человека предполагает осознанную ответственность. Ты делаешь то, что должен, потому что так велит совесть. Совесть человека и есть предел его свободы. Для меня партия «Новые люди» – это объединение людей, ценящих свободу и готовых её отстаивать. Не теряя при этом совести и её общественного аспекта – морали, – говорит он.
– В программе нашли отражения базовые принципы развития. Россия к настоящему времени так и не выбрала свой собственный путь, каждый раз пересматривая свою стратегию, адаптируясь под ситуацию. Однако история цивилизаций доказала, что только базовые ценности, такие как демократия и свобода, единство языкового пространства обеспечивают устойчивое развитие международных отношений, – отмечает кандидат в Госдуму от партии «Новые люди», доктор экономических наук и эксперт-международник Валентин Игнатьев.
Глобальные тезисы Новых людей отражаются и на уровне Москвы.
– Сегодня во власти те, кто давно забыл, что такое творить, строить, делать дело. Мы говорим «люди важнее» и подразумеваем, что власть должна быть ориентирована на граждан: управлять и принимать решения должны те, в ком ещё жив дух созидания, кто не может себе позволить, чтобы наша страна застыла в вечном вчера, – говорит кандидат в Мосгордуму по 37-му округу Юрий Дмитриев.
На съезде о своих направлениях работы также рассказали сторонники партии – советник председателя партии по региональным вопросам Сардана Авксентьева, телеведущая Юлия Барановская, актёр Сергей Жигунов и журналист Елена Летучая. Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. Новые люди идут под номером 4.
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Рубрика: Политика